Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что немецкой армии не хватает вооружения на €20 млрд, а также амуниции. По ее словам, в Бундесвере вакантны 20 тыс. должностей.

«Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму €20 млрд»,— сказала Ева Хёгль в интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, в стране мало военной амуниции и складов для нее. Хёгль сообщила, что прошлой зимой военным, размещенным в Литве, не хватало теплой и водонепроницаемой униформы для минусовых температур.

«Ситуацию следует исправлять как можно скорее. Для военнослужащих очень важно наличие полного комплекта снаряжения. Это показатель того, действительно ли ситуация в бундесвере улучшается»,— добавила она.

Сейчас в Бундесвере открыто 20 тыс. вакансий, также сообщила Ева Хёгль. По ее словам, на службе находятся 182 тыс. человек, но в некоторых военных частях используется до 60% личного состава. Она пояснила, что это связано с отпусками, больничными и стажировками военнослужащих.

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти создадут специальный фонд для вооружения Бундесвера и направят туда €100 млрд. В сентябре премьер-министр Баварии Маркус Зёдер говорил, что власти так и не направили эти средства в фонд.

В свою очередь инспектор армии Альфонс Майс не увидел серьезных улучшений в оснащении войск, несмотря на специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, выделенный для Бундесвера. «На данный момент материальная оперативная готовность армии не выше, чем на 24 февраля», — сказал Майс в интервью Süddeutsche Zeitung.

На вопрос, когда прибудут первые поступления, Маис сказал: «Мы ожидаем первые поставки личного снаряжения в конце года». Это будут одежда, каски, приборы ночного видения. Кроме того, на армейские склады будут направлены современные радиостанции, которых здесь так долго ждали. После этого будет длинный перерыв, пояснил Альфонс Майс.

В октябре стало известно, что правительство Германии вынуждено сократить ряд программ по перевооружению армии из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро. Как отмечала газета Handelsblatt со ссылкой на представителей оборонной промышленности, закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось. Особенно это коснулось проектов для военно-морских и военно-воздушных сил Германии. «Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — говорится в статье. Речь идет о третьей серии корветов К130, новых самолетах Eurofighter для радиоэлектронной борьбы, новых фрегатах и самоходных гаубицах, которые должны были прийти взамен поставленных в Украину.