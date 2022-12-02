Стремительный рост цен на энергоносители привел к тому, что более около 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию. Об этом пишет Financial Times.

В прошлом году «топливную бедность» переживали 14,5% немцев, в этом году этот показатель достиг 25% населения ФРГ, отмечает газета.

Портал Check24 уточняет: затраты на электричество в ФРГ увеличились в среднем на 60%, хотя в некоторых случаях они были намного выше. В Кёльне поставщик Rheinenergie увеличил цену на 130% — кВтч электроэнергии стоит 55 центов. В Мюнхене еще дороже — с января стоимость составит 61,9 цента. Оба города возглавляют список самых дорогих в плане электроэнергии.

Средний чек за кВтч в ФРГ составляет 42,7 цента. Хотя в 2020 году он не превышал 29,4 цента за кВтч.

Аналогичная ситуация сложилась и в Великобритании: с весны 2023 года более 7 млн британцев потеряют право на энергетическую поддержку правительства и столкнутся с «топливной бедностью» — если средние счета за отопление и свет останутся на текущем уровне 3000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Guardian со ссылкой на отчет Фонда социального рынка.

Авторы исследования отмечают: более 2 млн британских домохозяйств уже имеют долги по счетам за электроэнергию, и весной эта цифра будет значительно выше.

По данным Евростата, в 2021 году, еще до последнего скачка цен, более ⅕ всего населения ЕС не имели средств для достаточного отапливания домов. Цены на энергоносители в еврозоне в 2022 году почти на 35% выше, чем годом ранее.

В ноябре этого года года рост цен в ЕС впервые за последние полтора года замедлился, инфляция снизилась с рекордных 10,6% до 10%. Но, уточняет FT, это стало «слабым утешением для людей, пытающихся свести концы с концами, особенно на фоне того, что средняя заработная плата в еврозоне выросла всего на 4% за последний год».

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на «Индекс будущих потребителей» EY (FCI), более трех четвертей жителей ФРГ вынуждены сокращать свои расходы, при этом каждый второй человек покупает только самое необходимое.