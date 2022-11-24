Около 56% немцев практически отказались от покупок новой одежды и электроники, свидетельствуют данные представленного нового ежеквартального репрезентативного исследования, проведенного международной консалтинговой компанией EY. Издание Die Welt на основе этих данных отмечает, что из-за резкого роста цен многие немцы могут покупать только самые необходимые товары и услуги и не ожидают быстрого улучшения.

Согласно «Индексу будущих потребителей» EY (FCI), более трех четвертей потребителей в Германии вынуждены сокращать свои расходы, при этом каждый второй человек покупает только самое необходимое.

Семейные и индивидуальные ограничения особенно сказываются на бизнесе в сфере моды и бытовой электроники. 56% респондентов заявили, что они вообще не покупают новую одежду или почти не покупают ее вообще, а также ограничивают себя, например, телевизорами, смартфонами, ноутбуками и игровыми приставками.

Жители ФРГ также пытаются сэкономить на вождении: 50% из них заправляются меньше, чем обычно. Примерно 25% тратят меньше в аптеках. Кроме того, похоже, что это только начало, поскольку, согласно опросу EY, значительная часть немецких домохозяйств планирует дальнейшее сокращение расходов в ближайшие месяцы. Первое место в списке занимает доставка еды. Половина немецких потребителей планирует реже заказывать готовые блюда. Кроме того, значительная часть из них планирует меньше путешествовать, меньше посещать рестораны, кинотеатры, ночные клубы и тратить меньше на абонементы в фитнес-залы и потоковые сервисы.

Из данных опроса EY следует, что почти все — 96% населения Германии считают, что цены продолжат расти в течение следующих шести месяцев, особенно в сферах энергетики, топлива и продовольствия.

Как сообщило в середине ноября немецкое издание Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif, в Германии более 300 тысячам, или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение. В ноябре по сравнению с мартом количество тех, кому грозит банкротство увеличилось на 15,6%. По данным Bloomberg, половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, это может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.

Высокие цены на энергоносители, в частности, привели к рекордному со времен воссоединения Германии росту инфляции в стране. Нежелание потребителей тратить деньги и одновременный рост расходов оказывают серьезное давление на компании, указывало издание Zeitung «Aussiedlerbote». Ранее немецкая газета Bild засомневалась в компетентности министра экономики страны Роберта Хабека после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями. Как утверждается в статье, накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, а всего лишь некоторые компании временно прекратят производство.