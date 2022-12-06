В ФРГ с начала года взорвали свыше 450 банкоматов, это рекорд за всю историю наблюдений, сообщает Die Welt.

Преступления в основном совершали выходцы из Нидерландов, потому больше других пострадал граничащий с этой страной регион Северный Рейн-Вестфалия. За первые шесть месяцев 2022 года преступники взорвали там 105 банкоматов, ущерб оценивается в €10,6 млн.

В 2021 году всего в ФРГ взорвали 381 банкомат, сумма грабежа составила €19,5 млн. В этом году убытки от взрывов уже превысили €20 млн.

Основной ущерб представляет не сама кража денег: ремонт зданий и инфраструктуры вокруг банкоматов, пострадавших от взрыва, обходятся значительно дороже, отмечают в полиции ФРГ.

При этом, как отметили на Конференции министров внутренних дел Германии (IMK), преступники все чаще используют твердые взрывчатые вещества — это создает угрозу всем, кто окажется у банкомата в момент детонации. Новая тенденция вызывает большие опасения, так как ранее преступники, как правило, использовали для атак газовые смеси. Теперь, пишет Welt, злоумышленники «стали менее заботиться об окружающих: их больше не волнуют жизни людей в прилегающих к банкоматам домах».

Госпредседатель Ассоциации немецких следователей по уголовным делам (BDK) в земле Северный Рейн-Вестфалия Оливер Хут уточнил: от взрывов банкоматов уже «пострадали пешеходы, в детские комнаты попали куски металла, дома стали непригодными для проживания».

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил: Германия привлекает преступников, поскольку немецкие банкоматы не используют защитные механизмы. В нидерландских банкоматах в случае взрыва аппарат успевает склеить или окрасить купюры так, что они становятся непригодны для дальнейшего использования. В ФРГ установлены банкоматы старого образца, потому страна и стала «золотой жилой» для преступных банд.

К тому же, большинство банкоматов в Нидерландах еще с 2019 года запрограммированы на отключение в вечернее и ночное время. Власти страны ввели эту меру на фоне резко увеличения взрывов. Это решение сработало: количество грабежей с использованием взрывчатых веществ сократилось.

В ноябре 2020-го власти ФРГ отреагировали на взрывы и также закрыли доступ к банкоматам с 23 вечера до 6 утра.

Как ранее сообщал TRT на русском, в Германии на фоне энергокризиса и рекордной инфляции в 10,6% резко вырос уровень тревоги в обществе — 51% немцев среднего возраста не уверены в своем будущем, следует из опроса, проведенного Институтом демоскопии города Алленсбаха по заказу Союза немецких страховщиков (GDV).