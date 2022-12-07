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Турпоток в Памуккале до конца года достигнет 2 млн человек
Интерес туристов к турецкому региону в 2022 году вырос на 40%
Турпоток в Памуккале до конца года достигнет 2 млн человек
Турпоток в Памуккале до конца года достигнет 2 млн человек / Others
7 декабря 2022 г.

Туристический район Памуккале в турецкой провинции Денизли за 11 месяцев посетили свыше 1,9 млн туристов. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу Туристической ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурата Шена.

По его словам, до конца года в регионе рассчитывают принять 2 млн туристов. Это на 40% больше, чем годом ранее: в 2021 году Памуккале посетили 1,2 млн человек.

Всего же в Турции в 2022 году ожидают 50 млн туристов, заявил ранее министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Доходы отрасли, как ранее писал TRT на русском, в этом году превысят $44 млрд.

Согласно Стратегии развития туризма, в 2023 году Турция рассчитывает принять до 75 млн туристов, а запланированный доход от туризма должен превысить $65 млрд.

Памуккале в переводе с турецкого означает «Хлопковый замок» — это природный объект из карбонатных минералов, оставленных потоком термальной воды. Он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1988 году.

Регион привлекает туристов белыми травертинами (так называют масштабные известковые отложения), бассейнами, оставшимися со времен античности, а также древним городом Иераполисом, основанным во II веке до н.э.

Еще одна особенность Памуккале — термальные источники, где вода круглый год имеет температуру 36°. Как отмечается в туристических путеводителях, купание в Памуккале наиболее приятно в более прохладные месяцы весны и осени.

Памуккале наряду с Каппадокией — центр турецкого воздухоплавания, каждый год здесь проходят фестиваля воздушных шаров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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