Немецкие компании все чаще переводят сотрудников на неполный рабочий день: с августа по ноябрь число людей, работающих по сокращенным ставкам, выросло более чем в два раза — с 76 тыс. до 187 тыс. человек. Такие оценки приводит Институт Ifo в совместном исследовании с Федеральным агентством занятости ФРГ.

Тенденция на сокращение рабочего времени в основном наблюдается в сфере наукоемкой промышленности. Там количество временно занятых за четыре месяца 2022 года увеличилось с 59 тыс. до 151 тыс. человек.

«Энергоемкие отрасли и автомобилестроение все чаще прибегают к сокращению рабочего времени. Это соответствует недавнему ослаблению производства в этих секторах», — пояснил исследователь института Ifo Себастьян Линк.

Предприятия автомобильной отрасли Германии с августа по ноябрь перевели на сокращенный режим работы 33,4 тыс. человек, в химической промышленности — 21,2 тыс. Это, соответственно, в два и три раза выше, чем в первом полугодии.

«Однако по сравнению с последними зимами коронавируса уровень сокращенных работ по-прежнему очень низок», — уточнил Линк. В ноябре 2021 года общее количество краткосрочных работников составляло 750 тыс. человек — это в пять раз больше показателей текущего года.

В июне президент Федерации немецких промышленников (BDI) Зигфрид Руссвурм высказался за увеличение рабочего времени до 42 часов в неделю.

По данным Института исследования занятости (IAB) Федерального агентства занятости, в прошлом году сотрудники работали в среднем 38,2 часа в неделю. Неполный рабочий день в среднем составляет 17,86 часов с соответствующим урезанием зарплаты.

По данным опроса за 2021 год, 50% мужчин и 41% женщин в Германии работают больше, чем им хотелось бы.

Как ранее писал TRT на русском, более 300 тыс. предприятий ФРГ оказались на грани банкротства. В ноябре количество компаний в зоне риска выросло на 15,6% по сравнению с мартом.