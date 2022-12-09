Граждане РФ, проживающие в ТРСК, рассчитывают на скорый запуск прямого авиасообщения с Россией, просят власти двух стран организовать рейсы. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на опрошенных жителей республики.

Глава Ассоциации солидарности русскоязычных жителей ТРСК Марина Коджадал заявила агентству: «прямые рейсы обеспечат удобство как для предпринимателей, так и туристов»‎.

«‎К тому же здесь проживает много граждан России. Прямые рейсы между РФ и ТРСК были бы как нельзя кстати для жителей и гостей страны», — уточнила глава ассоциации.

По оценкам российских СМИ, на севере острова проживает свыше 10 тыс. граждан России.

«‎Анадолу»‎ также цитирует бизнесмена Мергена Худейназарова, который, по его словам, уже пять лет занимается торговлей между Северным Кипром и РФ.

«Мы просим наладить прямое авиасообщение между ТРСК и Россией. Прямые рейсы обеспечивают большие удобства для граждан России в плане туризма и бизнеса», — отметил предприниматель.

По его словам, «прямые рейсы помогут снизить стоимость билетов и создать более комфортные условия для путешествий. Авиарейсы также позволят сэкономить время, которое крайне важно в торговле».

Как ранее сообщал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября заявил, что он был бы «доволен», если бы РФ начала полеты в ТРСК. Высокопоставленный источник TRT World в политических кругах республики подтвердил факт переговоров с Москвой по этой теме, но уточнил: ТРСК не знает, «чем эта инициатива РФ обернется».

Информацию о запуске рейсов в начале октября давала и российская газета «‎Известия»‎ со ссылкой на свои источники. По ее данным, частные авиакомпании РФ прорабатывают возможность запустить рейсы в Эрджан, а также что Россия может открыть консульский пункт для обслуживания граждан РФ, проживающих на севере острова.

Мерген Худейназаров в беседе с «Анадолу» отметил: россияне в ТРСК восприняли сообщения о запуске прямых рейсов с воодушевлением.

«Хотели бы, чтобы эти сообщения как можно скорее воплотились в жизнь», — резюмировал предприниматель.

Агентство также цитирует гражданку РФ Марину Озйигит, которая живет в ТРСК уже девять лет. По ее словам, отсутствие прямых рейсов в РФ создает значительные трудности для проживающих на севере острова россиян — приходится лететь с пересадками.

Собеседница «Анадолу» уточнила: прямые рейсы будут выгодны многим жителям региона.

«Просим организации прямого авиасообщения. Это позволит семьям и друзьям без труда прилететь сюда. Думаю, это принесет большую выгоду», — заключила Озйигит.

В 1974 году на Кипре под руководством Афин был проведен переворот — его целью было объединение острова с Грецией, которую в то время возглавляла военная диктатура. Турция в том же году провела операцию для защиты турецкого населения острова. В 1983 году на севере Кипра была создана независимая ТРСК. В 2022 году республика стала членом-наблюдателем Организации тюркских государств.