Граждане РФ, проживающие в ТРСК, рассчитывают на скорый запуск прямого авиасообщения с Россией, просят власти двух стран организовать рейсы. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на опрошенных жителей республики.
Глава Ассоциации солидарности русскоязычных жителей ТРСК Марина Коджадал заявила агентству: «прямые рейсы обеспечат удобство как для предпринимателей, так и туристов».
«К тому же здесь проживает много граждан России. Прямые рейсы между РФ и ТРСК были бы как нельзя кстати для жителей и гостей страны», — уточнила глава ассоциации.
По оценкам российских СМИ, на севере острова проживает свыше 10 тыс. граждан России.
«Анадолу» также цитирует бизнесмена Мергена Худейназарова, который, по его словам, уже пять лет занимается торговлей между Северным Кипром и РФ.
«Мы просим наладить прямое авиасообщение между ТРСК и Россией. Прямые рейсы обеспечивают большие удобства для граждан России в плане туризма и бизнеса», — отметил предприниматель.
По его словам, «прямые рейсы помогут снизить стоимость билетов и создать более комфортные условия для путешествий. Авиарейсы также позволят сэкономить время, которое крайне важно в торговле».
Как ранее сообщал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября заявил, что он был бы «доволен», если бы РФ начала полеты в ТРСК. Высокопоставленный источник TRT World в политических кругах республики подтвердил факт переговоров с Москвой по этой теме, но уточнил: ТРСК не знает, «чем эта инициатива РФ обернется».
Информацию о запуске рейсов в начале октября давала и российская газета «Известия» со ссылкой на свои источники. По ее данным, частные авиакомпании РФ прорабатывают возможность запустить рейсы в Эрджан, а также что Россия может открыть консульский пункт для обслуживания граждан РФ, проживающих на севере острова.
Мерген Худейназаров в беседе с «Анадолу» отметил: россияне в ТРСК восприняли сообщения о запуске прямых рейсов с воодушевлением.
«Хотели бы, чтобы эти сообщения как можно скорее воплотились в жизнь», — резюмировал предприниматель.
Агентство также цитирует гражданку РФ Марину Озйигит, которая живет в ТРСК уже девять лет. По ее словам, отсутствие прямых рейсов в РФ создает значительные трудности для проживающих на севере острова россиян — приходится лететь с пересадками.
Собеседница «Анадолу» уточнила: прямые рейсы будут выгодны многим жителям региона.
«Просим организации прямого авиасообщения. Это позволит семьям и друзьям без труда прилететь сюда. Думаю, это принесет большую выгоду», — заключила Озйигит.
В 1974 году на Кипре под руководством Афин был проведен переворот — его целью было объединение острова с Грецией, которую в то время возглавляла военная диктатура. Турция в том же году провела операцию для защиты турецкого населения острова. В 1983 году на севере Кипра была создана независимая ТРСК. В 2022 году республика стала членом-наблюдателем Организации тюркских государств.