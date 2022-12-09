Турецкая Cengiz Enerji планирует построить в Сырдарьинской области Узбекистана ТЭС мощностью 450 МВт. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Это будет уже вторая станция, которую Турция построит в этой области: 20 ноября в Хавастском районе запустили электростанцию мощностью 220 МВт. Всего же Cengiz Enerji возводит или уже возвела в Узбекистане три ТЭС, включая еще одну станцию в Ташкентской области (будет введена в эксплуатацию в 2026 году).

7 декабря глава Cengiz Enerji Ахмед Женгиз на встрече с и.о. главы администрации региона Акмалжоном Махмудалиевым отметил: предыдущий проект компании в Сырдарьинской области оказался успешным, на полную мощность Хавастскую ТЭС выведут до конца года.

Новая станция, строительство которой обсуждали 7 декабря, будет в два раза мощнее предыдущих проектов Cengiz Enerji. Она будет вырабатывать 450 МВТ электроэнергии, в то время как Хавастская — 220 МВт, а расположенная в Кибрайском районе Ташкентской области — 240 МВт.

Возведение третьей станции обойдется в $300 млн, говорится на сайте правительства Сырдарьинской области. Для строительства проекта привлекут около 800-900 местных специалистов, после ввода в эксплуатацию станция создаст около 120 рабочих мест.

Тепловые электростанции составляют около 85% генерирующих мощностей Узбекистана. К 2030 году их доля должна снизиться до 58,5% — в рамках перехода к «зеленой» экономике, предполагающего строительство к 2030 году современных ФЭС и ветровых (ВЭС) электростанций суммарной мощностью 6,7 ГВт.

Благодаря открытию новых ТЭС Сырдарьинская область становится крупнейшим производителем электроэнергии в Узбекистане. Построенная в 1981 году местная ГРЭС вырабатывает свыше 3 тыс. МВт или 32 % от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии.

Как ранее сообщал TRT на русском, станция в Хавастском районе была построена в рекордные сроки: строительство ТЭС запустили в марте, в присутствии лидеров Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Узбекистана тогда отметил: только за последний год совместно с турецкими компаниями в стране реализовали 5 крупных энергетических проектов.

Всего же по программе модернизации энергетического сектора власти Узбекистана рассчитывают до 2026 года запустить в стране 20 энергопроектов на сумму $12 млрд. Эти проекты дадут дополнительно 71 млрд кВт*ч электроэнергии. Cengiz Enerji входит в холдинг Cengiz, его объекты вырабатывают до 30% электроэнергии Турции.