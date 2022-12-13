Число сторонников ультраправого движения «‎Граждане рейха»‎ (Reichsbürger) в Германии за последний год выросло на 2 тыс. и достигло 23 тыс. человек. Это намного больше, чем полиция предполагала ранее, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она уточнила: не менее 10% из них склонны к насилию.

Именно «‎рейхсбюргеры»‎ стоят за попыткой госпереворота, которую 7 декабря пресекли германские спецслужбы. По данным Генпрокуратуры ФРГ, силовики задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории ФРГ. Одним из главных организаторов движения оказался 71-летний потомок прусских монархов Генрих XVIII Ройсс.

Ради достижения поставленной задачи — свержения действующего режима и возвращения Германии в границах 1871 года — «‎рейхсбюргеры»‎ не исключали насилия и убийства. Среди политиков, которых сторонники движения планировали убить, был и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам главы МВД, в 2022 году сторонники движения совершили 239 правонарушений. При этом министр уточнила: «‎Мы имеем дело не с мелким хулиганством, все виновники сидят в следственных изоляторах»‎.

Фезер также призвала аннулировать лицензии на ношение оружия для участников ультраправого движения и уточнила: «‎требуется максимальное давление по этому вопросу. Скоро мы ужесточим закон об оружии»‎.

Как отмечает портал NRD, «‎рейхсбюргеры»‎ были отлично организованы в плане поставок оружия, у них существуют влиятельные покровители, которые выделяют средства на приобретение вооружений. В частности, сторонники движения имеют тесные связи с ультраправыми группировками США.

По официальной версии, «‎рейхсбюргеры»‎ готовились к свержению правительства Германии с ноября 2021 года. Внутри союза существовало военное подразделение, которое закупало вооружения и проводило стрелковые тренировки. Некоторые из членов организации также служили в вооруженных силах ФРГ в бундесвере. Заговорщики пытались вербовать солдат и сотрудников полиции.

Движение «‎‎Граждане рейха» или «‎Рейхсбюргеры»‎ зародилось в Западной Германии еще в 80-х прошлого века. Его сторонники не признают современные границы страны, утверждая, что она существует в пределах 1937 года, то есть вместе с Восточной Пруссией — нынешней Калининградской областью — и рядом областей современной Польши. Участники движения не признают действующее правительство и заявляют, что Германия до сих пор оккупирована союзниками — США, Францией и Великобританией.