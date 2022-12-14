США поставили Украине первую партию энергетического оборудования для поддержания энергетической инфраструктуры страны во время зимнего периода. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, поставленное оборудование поможет частично покрыть ущерб и восстановить энергетическую инфраструктуру, серьезно пострадавшую от ракетных атак.

Американские чиновники, которых цитирует Reuters, уточняют, что первым траншем по этой программе США направили Украине энергетическое оборудование на сумму около $13 млн. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в ближайшие дни из США вылетят еще два самолета с оборудованием.

Общий размер помощи в рамках энергетического проекта США — $53 млн. Президент Джо Байден объявил об этой программе в ноябре после того, как Украина попросила трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.

13 декабря в Париже пройдет саммит лидеров стран G7, одной из основных тем которого станет выделение помощи Украине для преодоления холодного сезона. За день до начала саммита главы государств «‎Большой семерки»‎ подтвердили свою непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной, пообещав удовлетворить насущные потребности Украины в военной и оборонной технике против агрессии России.

В заявлении Белого дома говорится, что G7 осудила «непрекращающиеся бесчеловечные и жестокие нападения России на критически важные объекты инфраструктуры, в частности на энергетические и водные объекты и города по всей Украине».

Канцлер Германии Олаф Шольц, до конца председательствующий в G7, заявил: ФРГ и другие страны «‎семерки»‎ обязуются восстановить финансовую стабильность Украины. Политик сравнил эту программу с планом Маршалла, реализованным США, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны.

Как ранее сообщал TRT на русском, «Укрэнерго» работает над тем, чтобы обеспечить импорт 500 МВт электроэнергии из Европы в Украину на случай следующего блэкаута из-за российских обстрелов. Однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывается.