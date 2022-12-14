Норвегия отправит Украине десять мостов на сумму $3 млн. Они финансируются из гуманитарного бюджета МИД королевства, пишет Norway Posts.

«Мы знаем, что эти мосты помогут Украине, в то время как это не ослабляет нашу собственную мостовую инфраструктуру», — заявил норвежский министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

Всего в Украину будет отправлено 32 прицепа с мостовыми конструкциями. Первый трейлер был отправлен 13 декабря со склада аварийной службы Шведской дорожной администрации в Бьёркелангене.

«Чтобы доставлять еду, воду и лекарства, а также для спасения раненых украинцев в больницах, Украине нужна функционирующая дорожная сеть», — заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В результате ракетных ударов было разрушено несколько сотен мостов и более 25 тыс. км дорог.

«Война в Украине может длиться долго, и мы готовы вносить свой вклад в течение долгого времени. В ближайшее время правительство объявит о новых взносах. Норвегия по-прежнему один из ведущих доноров Украины. Потому что, хотя мы дали и даем очень много, потребности почти безграничны», — уточнила министр.

13-14 декабря в Париже проходил саммит G7 по Украине, главной темой которого стала поддержка страны в зимнее время, а также выделение дополнительных €18 млрд помощи. Ранее Венгрия блокировала этот пакет помощи, призывая вначале разморозить субсидии Будапешту. Однако 13 декабря в Брюсселе заявили, что все разногласия с Венгрией удалось урегулировать.

В эти же дни глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине кредит на сумму €300 млн для восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

Из них €150 млн пойдут на покупку оборудования, необходимого для восстановления подстанций и магистральных линий электропередачи. Остальные €150 млн — на выполнение финансовых обязательств «Укрэнерго» и поддержание стабильной работы рынка электроэнергии.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале декабря США направили Украине первую партию энергетической помощи на сумму $13 млн. Общий размер помощи в рамках энергетического проекта США — $53 млн. Президент Джо Байден объявил об этой программе в ноябре после того, как Украина попросила трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.