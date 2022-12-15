Роскосмос рассматривает возможность поставки Индии десяти ракетных двигателей РД-191 с 2024 по 2029 год. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил статс-секретарь госкорпорации Валерий Шерин.

«Предполагается, что в период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около 10 ракетных двигателей РД-191 производства НПО «Энергомаш», — сказал Шерин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, поставка двигателей Индии позволит загрузить НПО «Энергомаш» заказами, а также привлечет существенные внебюджетные источники финансирования.

В июле 2019 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера РФ, заявлял, что Индия намерена импортировать из России ракетные двигатели для национальной космической программы.

РД-191 — российский жидкостный ракетный двигатель, разработанный для ракет-носителей семейства «Ангара». Модернизированная версия двигателя РД-191М создается в рамках опытно-конструкторской работы «Амур».

3 марта бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он заявил, что корпорация прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.

По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд. Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5.

Другой американской компании — Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Ранее, как писал TRT на русском, Рогозин заявил о нехватке наблюдательных спутников в России. По его словам, сейчас все космические аппараты Роскосмоса работают на Минобороны, однако военным их недостаточно. Россия располагает чуть более чем 160 космическими аппаратами гражданского и военного назначения.