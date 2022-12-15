Администрация Байдена рассматривает возможность поставить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы» — они смогут поражать цели с более высокой точностью. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с этим вопросом.

В комплекте будут устройства GPS-позиционирования, чтобы повысить точность наведения боеприпасов. Источники издания уточняют: эти механизмы могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия — это создает то, что военные Пентагона называют «‎соединенным боеприпасом прямой атаки‎» или JDAM. Газета отмечает, что военные США использовали эту технологию для бомб весом до 900 кг и внедряли на бомбардировщиках и истребителях.

WP также сообщает, что Пентагон ищет возможности повысить способность Украины отражать удары и точность украинских атак. Администрация Байдена ранее предоставила Киеву другое передовое оружие, в том числе высокоскоростные ракеты воздушного базирования HARM. Однако это оружие не использует GPS-наведение, а вместо этого ориентируется на радиационное излучение.

Поставка «‎умных бомб»‎ JDAM серьезно увеличит боевую мощь Украины, пишет издание. Помимо этого Пентагон рассматривает возможность предоставить Киеву ЗРК Patriot, самую современную систему ПВО США. По словам официальных лиц, которых цитирует Washington Post, сейчас вопрос с отправкой Украине «умных бомб‎»‎ и систем ПВО на согласовании у президента Байдена.

На сегодняшний день США предоставили Украине помощи в сфере вооружений и безопасности на сумму свыше $20 млрд.

Как ранее сообщал TRT на русском, Вашингтон также планирует обучать свыше 2500 украинских военных в месяц, а также намерен изменить подход к их подготовке — по новой стратегии, ВСУ будут учить координации пехоты и артиллерии.