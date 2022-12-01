Белый дом изучает возможность значительно увеличить масштабы боевой подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает CNN. Основным центром подготовки станет база США в Германии — на ней планируется обучать свыше 2500 украинских военных в месяц. С начала войны в Украине США обучили несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами и конкретным методам обращения с вооружениями, уточняет канал.

Теперь же планируется обучать большие партии военных Украины, потому такой шаг Вашингтона ознаменовал бы кардинальное изменение подхода США к подготовке ВСУ, подчеркнули источники CNN.

Изменится и методика обучения: украинцы будут изучать более сложные тактики боя, в том числе координацию маневров пехоты при артиллерийской поддержке. Вашингтон предоставит «гораздо более интенсивную и всестороннюю» подготовку, чем ранее давали Польша или Великобритания, сообщили собеседники канала.

С запросом на увеличение масштабов военной подготовки выступило Минобороны Украины, эта инициатива в данный момент находится на рассмотрении администрации Байдена, уточняет CNN.

«Мы будем опережать решения, которые еще не были приняты, но мы постоянно ищем способы убедиться, что у украинцев есть навыки, которые им нужны, чтобы добиться успеха на поле боя», — цитирует канал неназванного чиновника в Белом доме.

Пока что война России и Украины шла как конфликт на истощение между артиллериями. Поэтому до конца непонятно, насколько решающей может быть «общевойсковая подготовка» на поле боя, заявил CNN эксперт по российскому и украинскому вооружению в Центре военно-морского анализа США Майк Кофман.

При этом официальные чиновники в Белом доме, которых цитирует канал, ожидают, что зима станет временем для интенсивной подготовки военных Украины. С холодами наступит затишье в боевых действиях, считают собеседники CNN. Сейчас ВСУ «разрываются между потребностью в обучении за пределами страны и потребностью в живой силе на передовой».

Новый режим тренировок украинцев планируется вводить на базе армии США в немецком Графенвере, где Штаты проводят свои общевойсковые учения. База также стала штаб-квартирой для Объединенной многонациональной учебной группы по Украине.

Общий объем американской помощи Киеву в ноябре достиг $13 млрд. В конце месяца Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении $53 млн экстренной помощи для укрепления энергетической инфраструктуры Украины после ударов по ее объектам.

Как ранее сообщал TRT на русском, Украина работает над тем, чтобы обеспечить импорт электроэнергии из Европы на случай следующего блэкаута.