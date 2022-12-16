15 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался в октябре) объемом $858 млрд. Закон о разрешении на национальную оборону, известный как NDAA, одобрили обе палаты Сената. Теперь документ должен утвердить президент Джо Байден.

Большую часть суммы ($317,3 млрд) планируется потратить на эксплуатацию и техническое обслуживание техники вооруженных сил США. Еще $174,5 млрд на содержание военного персонала, $161,3 млрд на военные закупки и т.д.

В оборонный бюджет также заложена сумма в $6 млрд для американских операций в Европе и «сдерживания» РФ на континенте. Законопроект также продлевает на пять лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере. Согласно NDAA, Вашингтон продолжит добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

На помощь Украине закон закладывает дополнительные $800 млн — это на $500 млн больше, чем было предусмотрено в прошлогоднем законе, отмечает CNN. С февраля 2022 года США выделили Киеву пакеты финансовой и оборонной помощи на сумму свыше $20 млрд.

В новый оборонный бюджет также включена программа по закупке у американских производителей оружия для Украины, чтобы Киев получал новые поставки, а не вооружение из собственных запасов США.

По данным CNN, с февраля 2022 года Пентагон пытается оценить смогут ли промышленные и оборонные базы США и других стран НАТО удовлетворить спрос, необходимый для поддержки Украины. Новый законопроект предусматривает, в том числе, сокращение бюрократической волокиты, чтобы помочь промышленности быстрее производить оружие для Украины.

Кроме того, подчеркивает телеканал, NDAA ускорит доставку боеприпасов в Украину и пополнение соответствующих запасов США — закон оптимизирует требования к операциям и разрешит многолетние закупки определенных боеприпасов, чтобы оборонная отрасль не столкнулась с их дефицитом. Это будет самое большое количество многолетних контрактов на поставку боеприпасов в истории США, уточняет CNN.

Как ранее сообщал TRT на русском, администрация Джо Байдена рассматривает возможность поставить Украине технологии создания «умных бомб» — механизмы будут устанавливаться на неуправляемые боеприпасы, благодаря чему те смогут поражать цели с более высокой точностью.