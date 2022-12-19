Клиники в Германии столкнулись с масштабным кризисом из-за острой нехватки кадров, большого числа пациентов с респираторными заболеваниями и перебоями с поставками лекарств. На этом фоне президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт предложил жителям ФРГ проявить солидарность и обмениваться лекарствами на блошиных рынках, пишет Tagesspiegel.

«Сейчас поможет только солидарность. Если вы здоровы, призываю вас давать лекарства больным. Нам нужно что-то вроде блошиных рынков для обмена лекарствами между соседями», — приводит издание слова Рейнхардта.

Глава ассоциации уточнил: в экстренной ситуации можно также рассматривать фармацевтические препараты, срок годности которых истек несколько месяцев назад.

К тому же Рейнхардт призвал изменить приоритеты в работе с пациентами. Люди с серьезными инфекционными заболеваниями должны получать приоритетное лечение, отметил глава ассоциации.

Кроме того, Рейнхардт призвал отложить несрочные, плановые записи к врачам, чтобы не перегружать медицинскую систему «хотя бы ‎в течение четырех-шести недель, если это возможно». Тогда нынешняя волна заражений, скорее всего, закончится, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что критически относится к инициативе правительства скупать лекарства в других странах, чтобы пополнить сократившиеся запасы Германии. «Это не поможет. В других государствах та же проблема»‎, — отметил Рейнхардт.

По данным Немецкого Красного Креста (DRK), в стране участились случаи психологического и физического насилия в отношении медицинских работников, особенно в детских клиниках. Причины этого, как уточняет DRK — нехватка персонала и увеличение времени ожидания. Это привело к накоплению жалоб и растущему напряжению в клиниках.

Как ранее писалTRT на русском, условия труда и резко возросшая интенсивность работы, а также существующие нормы найма младшего медперсонала вытесняют акушерок из немецких клиник.