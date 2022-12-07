Условия труда и резко возросшая интенсивность работы, а также существующие нормы найма младшего медперсонала вытесняют акушерок из немецких клиник, пишет «Zeitung Aussiedlerbote» со ссылкой на главу акушерского отделения клиники Diakonissen Foundation Каролину Мюнхбах.

«Подготовлено больше акушерок, чем когда-либо прежде. Но лишь немногие остаются в родильных палатах», — пояснила собеседница издания.

По ее словам, это вызвано тем, что Минздрав ФРГ установил предел численности среднего медицинского персонала. В последней версии этого постановления от ноября 2021 года указано: акушерки должны составлять максимум 10% по отношению к медсестрам. Это означает, что если в родильном отделении больницы работают десять медсестер, то только одна из них может быть акушеркой. Если клиника привлекает больше акушерок, ей придется платить штраф, уточняет Мюнхбах.

Хотя в целом статистика показывает, что ФРГ сталкивается с нехваткой среднего и младшего медперсонала. В январе 2022 года председатель Немецкой ассоциации больниц (DKG) Геральд Гасс заявил: в 2021 году в клиниках по всей ФРГ были вакантными около 14 тыс. вакансий зарегистрированного медицинского персонала, а также еще 8 тыс. вакансий в отделениях интенсивной терапии. В 2016 году в обычных палатах было всего около 3900 вакансий.

В октябре «‎Инициативная группа детских больниц Берлина»‎‎ (IBK) направила открытое письмо министру здравоохранения ФРГ Карлу Лаутербаху с просьбой обратить внимание на плачевную ситуацию в детских больницах и центрах неотложной помощи в столице.

«Количество персонала сейчас сократилось настолько, что уход за пациентами находится под угрозой. Это еще больше усугубляют новые варианты коронавируса»‎, — говорится в письме.

По данным IBK, больницы вынуждены все чаще отказывать пациентам с неотложными заболеваниями и переносить дату приему из-за нехватки персонала. Пациентам иногда приходится ждать до шести часов, чтобы получить лечение сообщает Berlin Tagesspiegel.

В начале декабря Guardian со ссылкой на Ассоциацию интенсивной терапии Германии (DIVI) сообщила, что педиатрические отделения больниц в стране перегружены из-за роста числа случаев респираторных инфекций среди младенцев и из-за нехватки медсестер. Ситуация в больницах на фоне растущей сезонной заболеваемости становится «‎катастрофической»‎, отмечают педиатры.

Как ранее сообщал TRT на русском, нехватка персонала наблюдается во всех отраслях немецкой экономики. В частности, осенью Германия столкнулась с массовой отменой рейсов поездов из-за нехватки машинистов. У Deutsche Post проблемы с доставкой писем из-за отсутствия почтальонов. Большинство аптек Германии ежедневно сталкиваются с проблемами в получении необходимых медикаментов.