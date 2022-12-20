США считаются одной из самых развитых стран в мире. Соединенные Штаты продолжают занимать первую строчку в списке мировых лидеров по объемам ВВП в абсолютных числах. По ВВП на душу населения США также входят в число наиболее продвинутых государств, оставаясь в топ-10 по этому показателю.

Несмотря на столь внушительные макроэкономические параметры, многие особенности внутреннего устройства кажутся далеко не столь впечатляющими. Так, высокий уровень неравенства, отсутствие нормального доступа к медицине для значительной части бедных слоев общества, большое число убийств с огнестрельным оружием — все эти проблемы, свойственные скорее для государств третьего мира, остаются неизменными особенностями внутренней жизни США.

В число подобных вызовов входит ситуация с бездомными. Американская пресса сигнализирует о том, что на этом направлении ситуация близка к критической. В некоторых штатах власти срочно ищут меры, чтобы снизить градус напряженности. TRT на русском писал ранее о проблеме Лос-Анджелеса, где насчитывается около 40 тыс. бездомных.

Новый мэр Карен Басс заявила, что ее администрация начнет переселять их из палаточных лагерей в номера отелей и мотелей в рамках новой программы. По ее словам, план по немедленному переселению бездомных «не коснется всех, но, вероятно, коснется значительного числа».

Однако откуда взялась эта проблема и почему она обострилась в последнее время?

Неновая проблема

Впервые вопрос бездомных как важная проблема стал артикулироваться в конце XIX века. На тот момент методики подсчета, как впрочем и социальная политика, находились в зачаточном состоянии. Поэтому нет ни объективных данных, способных описать картину, ни заметных инициатив по ее решению в масштабах страны.

Новым этапом в истории вопроса стала Великая депрессия 1929-1933 гг, оставившая без работы огромное количество человек. Оценки того времени свидетельствовали о том, что около 2 млн бездомных странствовали по США в поисках работы. Одним из ответов стало расширение социальной политики президентом Франклином Рузвельтом, включая строительство государственного жилья.

После этого проблема бездомных неоднократно обострялась на фоне финансовых кризисов, массовых выселений людей из домов из-за неуплаты кредитов и прочих социально-экономических вызовов. Люди без жилья стали постоянной частью американского социального ландшафта.

За эти годы значительно улучшилась методика подсчета числа людей, нуждающихся в жилье. Появилось множество приютов и благотворительных организаций, помогающих бездомным. Наконец, власти то и дело начинают новые кампании по борьбе с проблемой, включая предоставление социального жилья или стимулирование рынка труда для снижения безработицы.

Одной из самых популярных инициатив стало расширение доступа к публичным библиотекам — они становятся чуть ли не единственной возможностью доступа к бесплатному интернету для бездомных, чтобы они могли найти работу. Однако, несмотря на регулярные попытки властей и общества как-то сдвинуть проблему с мертвой точки, вопрос продолжает стоять остро.

Легко потерять жилье

«В США очень легко оказаться на улице. Ты нормально живешь, платишь ипотеку за свою квартиру, но потом вдруг теряешь работу и сразу не находишь новую, — рассказывает TRT на русском иммигрант с Ближнего Востока, проживший в США более 20 лет и получивший гражданство. — У тебя отбирают дом, а родители не всегда готовы тебя принять. В США принято, чтобы дети сами решали свои проблемы».

По его словам, даже люди с хорошей работой рискуют оказаться в подобной ситуации в случае непредвиденных обстоятельств. «Сначала ты оказываешься на улице и думаешь, что это временно. Сейчас соберешься, найдешь работу и все наладится. Но бездомному значительно сложнее найти работу, и многие так и остаются на улице», — говорит он.

Схожие истории рассказывают американские СМИ, которые пишут о проблеме бездомных. Газета The Washington Post в своей недавней статье рассказывает историю Джозанны Инглиш, которую местный шериф выселяет из арендованного дома. Она потеряла работу менеджера проекта в Сакраменто, после чего оказалась не в состоянии платить за жилье. Проведя неделю в отеле, Инглиш и ее партнер отправили своих троих детей жить к родственникам, а сами начали спать в своем внедорожнике Hyundai, принимая душ в местном спортзале.

«Я же зарабатывала хорошие деньги — суммарно я получила почти $100 000 за прошлый год! Не могу поверить, что это случилось со мной», — рассказывает она.

Ковид и инфляция

За последнее время приюты в США затрубили о резком увеличении числа людей, нуждающихся в их помощи. Время ожидания для удовлетворения заявок в таких учреждениях за несколько месяцев удвоились, а в некоторых случаях — утроились. За пределами приютов число бездомных также растет. Некоторые из них живут в палаточных лагерях, которые с начала пандемии появились в парках и других общественных местах в крупных городах от Вашингтона до Сиэтла.

Во многом обострение ситуации спровоцировано высокой инфляцией. Арендная плата росла самыми быстрыми темпами с 1986 года, делая дома и квартиры недоступными для большего числа американцев.

Кризис означает, что все больше жителей США не знают, где они будут спать сегодня ночью. Живя на улицах, эти люди страдают от преступности, насилия, плохой погоды. Они теряют работу и часто пытаются найти другую, но это не так просто сделать без доступа к Интернету и отсутствия постоянного почтового адреса.

Зачастую в качестве проблемы, способствующей тому, что люди оказываются на улице, называют рост наркомании и психологических заболеваний. В результате этих факторов люди больше подвержены риску потерять работу и лишиться возможности платить за жилье.

Однако этот фактор никак нельзя назвать ключевым. Проблемы вроде бедности, психологических заболеваний и наркомании играют роль, но она не настолько значительна. Например, во многих городах и штатах на Среднем Западе и Юге США распространенность соответствующих болезней, а также число зависимых и бедных значительно выше, чем в других частях США, но количество бездомных там такое же или даже ниже.

Ошибки прошлого

По словам экспертов, истоки нынешнего кризиса, связанного с бездомными, уходят в прошлое. В течение десятилетий большинство штатов придерживались политики, которая мешала строить достаточное количество жилья.

Таким образом, бездомность — это проблема спроса и предложения. Сложилась ситуация, при которой в стране просто нет достаточных объемов жилья, поэтому не всем хватает места. Существующие дома в результате стоят значительно дороже, поскольку люди конкурируют за ограниченное предложение. В результате все больше жителей страны остаются без крова.

Ситуацию усугубили американские законы, которые допустили правила, ограничивающие возможности жилищного строительства. Так, в округе Лос-Анджелес 76% земли под строительство жилой недвижимости зарезервировано за проектами, создающими дома на одну семью. В районе Сан-Франциско под такую застройку выделяется 85%.

Такие порядки, существовавшие в течение многих лет, осложнили задачу обеспечения населения жильем. Большинство земельных участков зарезервированы только для одной семьи, а не для дуплексов или многоквартирных домов, в которых могут разместиться гораздо больше людей.

Сами владельцы домов зачастую протестуют против изменения устоявшейся практики. Они опасаются, что увеличение количества жилых помещений, и в особенности появление недалеко от них домов для малообеспеченных семей изменит социальный состав районов или снизит стоимость их домов. В Сан-Франциско, например, протесты жителей недавно остановили проект по переоборудованию местного отеля на 131 номер в жилье для бездомных.

В результате рост населения опережает темпы строительства новых домов. Проблему понимают власти государства и делают шаги для изменения таких порядков.

Так, в Калифорнии уже приняты законодательные меры, которые должны положить конец массовому выделению земельных участков под строительства домов на одну семью. Однако нынешние диспропорции складывались десятилетиями, и, чтобы достичь достичь приемлемого баланса на этом направлении, потребуются многие годы.