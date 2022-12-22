Товарооборот России и Турции с января по сентябрь этого года удвоился и достиг $45 млрд. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на онлайн-встрече глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«‎В условиях объективного формирования многополярного мироустройства роль Причерноморья в глобальной экономике будет только возрастать. Позитивные тенденции уже налицо. Например, за 9 месяцев этого года товарооборот между Россией и Турцией удвоился и достиг $45 млрд»‎, — приводит слова министра агентство «‎Анадолу»‎.

Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев прогнозировал, что до конца года товарооборот с Турцией составит $60 млрд. Но в реальности показатель может быть больше, учитывая динамику первых девяти месяцев, уточнил чиновник.

За аналогичный период 2021 года товарооборот РФ с Турций превысил $23,3 млрд (рост на 53,9% к январю-сентябрю 2020 года). За весь 2021 год показатель составил $33 млрд (рост на 57,0%), согласно статистике Федеральной таможенной службы России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой в августе 2022 года заявил, что Анкара и Москва подтвердили намерения довести двусторонний товарооборот до $100 млрд в год.

На заседании ОЧЭС 21 декабря Сергей Лавров также сообщил своим коллегам по объединению, что РФ «ведет переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами о создании газораспределительного центра в Турции».

Вопрос создания в Турции газового хаба Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили 13 октября в Астане. По словам турецкого президента, газораспределительный хаб планируется создать в кратчайшие сроки, наиболее подходящим местом для него станет район Фракия в европейской части Турции.

Как ранее сообщал TRT на русском, 4 декабря президент Эрдоган заявил: Анкара уже начала подготовительные работы для запуска предложенного Россией газового хаба.

Еще одна конструктивная региональная инициатива, уточнил Лавров на выступлении министров ОЧЭС, — это зерновая сделка между РФ, Украиной, ООН и Турцией. Соглашение помогло некоторым беднейшим странам мира, отметил российский министр.

В то же время дипломат раскритиковал попытки нанести ущерб сотрудничеству государств в рамках продвигаемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), назвав их «еще одним проявлением действий Запада против законных интересов безопасности России». В ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и РФ.

Лавров отметил: успех ОЧЭС зависит от способности объединения воздерживаться от политизации экономических вопросов.

ОЧЭС — это региональная группа, занимающаяся многосторонними политическими и экономическими инициативами, направленными на укрепление сотрудничества в Черноморском регионе. В состав объединения входят Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Северная Македония, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.