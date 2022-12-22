Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны снизить «зависимость от США» и проявить большую активность в НАТО, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Макрон сделал эти заявления на борту президентского борта, возвращаясь с международного саммита в Аммане. Газета уточняет: французский президент, в частности, признал, что «не считает свое стремление развивать европейскую оборону альтернативой НАТО».

Макрон, как отмечает WSJ, также заявил: более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках военного альянса, действующего «внутри НАТО, с НАТО, но также не зависящего от НАТО».

«Альянс — это не то, на что я должен полагаться. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию, — цитирует WSJ французского лидера. — Европа должна получить больше автономии в отношении технологий и оборонных возможностей, в том числе от США».

Журналист WSJ Ноэми Биссерби подчеркивает, что Макрон «‎ходит по тонкому льду»‎.

«‎‎Он уже разозлил Украину и некоторых ее союзников, призвав Запад предоставить России гарантии безопасности в рамках любых переговоров по прекращению войны в Украине и предотвращению распространения конфликта по Европе», — пишет издание.

Как отмечает агентство «‎Анадолу», замечания Макрона прозвучали на фоне прошедшей в Вашингтоне встречи президентов Украины и США. Владимир Зеленский 21 декабря выступил в Конгрессе, поблагодарил его за финансовую помощь своей стране и назвал эти средства «не благотворительностью», а «инвестициями».

Джо Байден объявил о пакете военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Макрон побывал в США с недельным визитом в конце ноября и сообщил французскому телевидению по итогам поездки и встречи с Байденом, что обсудил с американским лидером «архитектуру безопасности, в которой мы хотим жить завтра».

Гарантии безопасности в рамках этой новой архитектуры, уточнил Макрон, должны распространяться не только на Украину и Россию, но также и на их соседей: Азербайджан, Грузию, Молдову и Армению.

Как ранее сообщалTRT на русском, в ноябре между Вашингтоном и европейскими лидерами обозначился раскол: Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новым законом США о преодолении инфляции. Эта мера может привести к уходу европейских компаний в Штаты, что усугубит экономические проблемы Европы, вызванные войной в Украине и энергетическим кризисом.