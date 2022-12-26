В Турции 2022 год стал «годом рекордов» для ветровой энергетики — страна выработала 12 тыс. МВт энергии, в 2021 году этот показатель составлял 10 тыс. МВт. Об этом заявил президент Турецкой ассоциации ветроэнергетики (TÜREB) Ибрагим Эрден.

«В 2022 году установленная мощность ветра приблизилась к уровню 12 тысяч МВт. С точки зрения турецкой ветроэнергетики, это был год, когда производственные рекорды были побиты один за другим. Генерация энергии на ветряных установках в суточном исчислении увеличилась до 25-27%‎»‎, — отметил глава TÜREB.

Он подчеркнул: аналитики ассоциации еще в 2021 году предсказывали, что безопасность энергоснабжения станет одной из важнейших тем мировой повестки дня в постпандемийный период.

По словам Эрдена, Турция остается «‎‎самым надежным партнером Европы в цепочке поставок энергии ветра с объемом экспорта в €1,5 млрд».

«‎‎Ветроэнергетика Турции выигрывает благодаря производственным возможностям мирового уровня, хорошо обученным человеческим ресурсам, а также логистическим и стоимостным преимуществам, связанным с географическим положением нашей страны‎»‎, — уточнил президент ассоциации.

По его словам, приоритетом Анкары в 2023 году станут крупные инвестиции в ветроэнергетику.

«‎У нас очень серьезный инвестиционный потенциал в этой сфере, он превышает 200 тысяч МВт в целом, но все еще находится на уровне 11640 МВт. У нас есть амбиции пойти дальше. Сейчас примерно 33 тераватт-часа электроэнергии, производимой в нашей стране, приходится на ветряные установки‎»‎, — подчеркнул Ибрагим Эрден.

Он напомнил, что в 2021 году Турция ввела в строй новую ветроустановку мощностью около 1700 МВт, но в целом машина способна генерировать не менее 3 гигаватт электроэнергии в год.

В следующем году важными темами на повестке дня станут «новые области, например, водородная энергетика», анонсировал глава TÜREB.

Как ранее сообщал TRT на русском, в ближайшие 10 лет компании государственного и частного сектора Турции планируют вложить $1 трлн в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечную и ветроэнергетику. О таких планах заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.