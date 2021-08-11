БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция вложит $1 трлн в развитие энергии солнца и ветра
На замену нефти и газа в Турции может прийти солнечно-ветровая энергетика – благодаря инвестициям в развитие альтернативных технологий. Их установленная мощность к 2024 году вырастет почти на 50%
Турция вложит $1 трлн в развитие энергии солнца и ветра
Фото: АА / AA
11 августа 2021 г.

В ближайшие 10 лет компании государственного и частного секторов Турции планируют вложить $1 трлн в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечную и ветроэнергетику, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

«В этой связи мы планируем превратить нашу зависимость от поставляемых из-за рубежа нефти и газа в преимущество, максимально используя возобновляемые источники энергии», – приводит Habertürk слова Варанка.

В декабре 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции наблюдается массовый рост, превышающий 95%, доли возобновляемых ресурсов в общей установленной мощности, введенной в эксплуатацию в Турции в этом году.

Донмез подчеркнул, что доля ВЭИ в общей установленной мощности достигла рекордного уровня в 51,21% и превысила показатель 21 страны Европы.

Согласно докладу Международного энергетического агентства (IEA), посвященному энергетической политике Турции в 2021 году, установленная мощность возобновляемых источников энергии в республике к 2024 году вырастет на 21 тыс. мегаватт, или 49%.

За последние пять лет Турция увеличила производственную мощность возобновляемых источников энергии на 50%.

Сейчас Турция использует потенциал солнечной энергии на 3%, энергии ветра – на 15%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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