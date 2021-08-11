В ближайшие 10 лет компании государственного и частного секторов Турции планируют вложить $1 трлн в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечную и ветроэнергетику, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

«В этой связи мы планируем превратить нашу зависимость от поставляемых из-за рубежа нефти и газа в преимущество, максимально используя возобновляемые источники энергии», – приводит Habertürk слова Варанка.

В декабре 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции наблюдается массовый рост, превышающий 95%, доли возобновляемых ресурсов в общей установленной мощности, введенной в эксплуатацию в Турции в этом году.

Донмез подчеркнул, что доля ВЭИ в общей установленной мощности достигла рекордного уровня в 51,21% и превысила показатель 21 страны Европы.

Согласно докладу Международного энергетического агентства (IEA), посвященному энергетической политике Турции в 2021 году, установленная мощность возобновляемых источников энергии в республике к 2024 году вырастет на 21 тыс. мегаватт, или 49%.

За последние пять лет Турция увеличила производственную мощность возобновляемых источников энергии на 50%.

Сейчас Турция использует потенциал солнечной энергии на 3%, энергии ветра – на 15%.