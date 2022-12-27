Половина жителей Германии считают, что инфляция в стране в 2023 году продолжит расти. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

В исследовании приняли участие 2057 человек. В перспективе на ближайшие три года большинство опрошенных ожидают, что инфляция продолжит расти (35%) или останется на таком же уровне (24%).

Почти треть (28%) респондентов ожидают, что темпы инфляции останутся на высоком уровне последних месяцев. В октябре среднегодовая инфляция в ФРГ достигла рекордных 10,4%, в ноябре снизилась до 10%. Значительное влияние на инфляцию оказывает рост цен на энергоносители.

По мнению экономистов, опрошенных газетой, инфляция в 2023 году должна постепенно снизиться, в том числе потому, что в марте вступят в силу государственные «‎‎ценовые тормоза» на газ и электроэнергию. Бундесбанк прогнозирует снижение инфляции в среднем с 8,6% в 2022 году до 7,2% в 2023 году.

Однако в опросе Yougov эту позитивную оценку разделяет меньшинство: лишь 13% респондентов ожидают снижения инфляции в 2023 году.

«Уровень инфляции уже угрожает закрепиться в умах людей — с соответствующим влиянием на их поведение», — цитирует Handelsblatt слова генерального директора Hannoversche Volksbank Юргена Вахе.

Каждый пятый участник опроса (22%) заявил, что сейчас экономит меньше денег, чем раньше, из-за стремительного роста цен. Около 17% респондентов заявили, что сейчас откладывают больше, чем раньше. 50% участников опроса сохранили свое личное сберегательное поведение без изменений, приводит данные исследования Handelsblatt.

Как отмечает Reuters, в ноябре потребительские цены выросли примерно на 11,3%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает попытки взять инфляцию под контроль с помощью серии повышений ставок. Во второй половине 2022 года монетарные власти четыре раза подряд повышали ключевые процентные ставки в еврозоне. Теперь она составляет 2,5%, — это самый высокий уровень с декабря 2008 года, отмечает Handelsblatt.

Более высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими, что замедляет спрос и может противодействовать высоким темпам инфляции. Однако в то же время рост процентных ставок может затормозить экономическое развитие в валютной зоне, уточняет газета.

Издание приводит слова аналитиков, которые прогнозируют, что к 2025 году инфляция снова достигнет отметки в 2,0%, к которой ЕЦБ стремится для ценовой стабильности в зоне единой валюты.

Как ранее сообщал TRT на русском, в 2023 году жителей Германии ждет значительное повышение цен на газ и электроэнергию несмотря на принятые меры по снижению цен на энергоносители. По данным Handelsblatt, ограничение роста цен и меры со стороны правительства Олафа Шольца, известные как «‎ценовой тормоз»‎, начнут действовать только в марте. В январе потребители электроэнергии будут платить в среднем на 44% больше, чем осенью 2021 года, когда энергетические рынки начали расти.