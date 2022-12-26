Жителей Германии ждет значительное повышение цен на газ и электроэнергию в 2023 году несмотря на принятые меры по снижению цен на энергоносители. Об этом 26 декабря сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование платформы Verivox.

По данным издания, ограничение роста цен и меры со стороны правительства Олафа Шольца, известные как «‎ценовой тормоз»‎, начнут действовать только в марте. В январе потребители электроэнергии будут платить в среднем на 44% больше, чем осенью 2021 года, когда энергетические рынки начали расти.

Но и после начала действия правительственных мер, ситуация станет не сильно лучше. Для семьи с годовым потреблением 4 тыс. кВт·ч счет за электроэнергию в 2023 году составит €1764. Эта цифра была бы на €56 больше, если бы правительство ФРГ не задействовало меры поддержки. Таким образом, эффект «‎ценового тормоза»‎ позволит сэкономить всего 5%, отмечает Handelsblatt.

Семья с годовым потреблением газа в 20 тыс. кВт·ч получит счет в размере €2756 — это в два раза, или на 112% больше, чем в ноябре 2021 года, следует из данных исследования.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил в ноябре, что правительство согласовало пакеты мер по снижению цен на энергоносители, в том числе на газ и электроэнергию.

Как ранее сообщал TRT на русском, экономика Германии не справляется с целевым нормативом экономии газа. При нормативном показателе в 20% удается обеспечивать только 12-процентную экономию. В 2023 году ФРГ планирует потратить €83,3 млрд для сдерживания цен на газ и электроэнергию в условиях европейского энергетического кризиса.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в этом году жителям Европы пришлось сократить потребление газа на 40–50 млрд куб. м, закрыв предприятия по производству удобрений, газохимии, металлургии. Политик предупредил, что в следующем году европейцев может ждать дефицит газа.