Первый авиационный завод Турции TOMTAŞ, который прекратил производство в 1950 году, будет реконструирован спустя 72 года. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на министра обороны республики Хулуси Акара.

TOMTAŞ был основан в 1925 году как первый авиационный завод страны в провинции Кайсери в Центральной Анатолии. Он производил самолеты в период с 1928 по 1941 год, но был закрыт в 1950-м году.

На церемонии подписания соглашения о создании совместного авиационного предприятия министр Акар заявил: TOMTAŞ был одним из лучших авиационных заводов того периода.

«Мы добьемся новых успехов в оборонной и авиационной промышленности при поддержке столичного муниципалитета Кайсери, [оборонных предприятий] ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Investment и Технопарк Erciyes. Мы верим, что незавершенное дело TOMTAŞ, его печальная история превратится в историю большого успеха с работами, которые будут выполнены здесь‎»‎, — заявил глава турецкого Минобороны.

По словам министра, Кайсери — один из самых важных промышленных городов Турции и имеет большой опыт в области оборонной индустрии.

«‎‎Ранее у нас не было ни пистолета, ни пулемета. На данный момент, в точке, к которой мы прибыли, мы сами производим легкие вооружения, гаубицы, вертолеты, БПЛА, корабельные орудия»‎, — напомнил министр Акар. Акар попросил мэра муниципалитета Кайсери Мемдуха Бююккылыча выделить землю на строительство завода до 15 января.

В первые годы создания Турецкой Республики правительство во главе с Исметом Иненю приняло решение о создании первого в стране авиационного завода. Он был открыт в Кайсери 6 октября 1926 года и работал до 1950 года.

Как ранее сообщалTRT на русском, в начале декабря турецкая армия получила на вооружение семь комплектов легких буксируемых гаубиц Boran, разработанных отечественной компанией MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi).