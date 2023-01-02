Казахстан и Узбекистан договорились о поставках казахстанского угля для трех новых ТЭС в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Согласно подписанному соглашению, Казахстан будет в течение 10 лет обеспечивать узбекистанские ТЭС каменным углем с Шубаркульского (Шубаркольского) месторождения. Оно расположено в Карагандинской области Казахстана.

Тепловые электростанциисоставляют около 85% генерирующих мощностей Узбекистана. К 2030 году их доля должна снизиться до 58,5% — в рамках перехода к «зеленой» экономике, предполагающего строительство к 2030 году современных ФЭС и ветровых (ВЭС) электростанций суммарной мощностью 6,7 ГВт.

Как ранее писал TRT на русском, турецкая компания Cengiz Enerji возводит или уже возвела в Узбекистане три ТЭС, включая еще одну станцию в Ташкентской области (будет введена в эксплуатацию в 2026 году). Компания также планирует построить в Сырдарьинской области Узбекистана ТЭС мощностью 450 МВт.

В конце декабря Казахстан и Узбекистан провели совместный бизнес-форум, договоренность по поставкам угля — лишь один из 37 проектов, которые страны включили в Дорожную карту по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Среди этих проектов, например, производство фосфорных и комплексных минеральных удобрений на территории Навоийской и Ташкентской областей (ТОО «Казфосфат» и АО «Узкимёсаноат»), строительство жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры в Ташкенте при партнерстве BI Group — крупнейшего в Казахстане инвестиционно-строительного холдинга, производство автомобилей марки Chevrolet Onix в Казахстане при участии АО «Группа компаний Аллюр» и другое.

В 2017-2022 годах объем двусторонней торговли Казахстана и Узбекистана вырос с $2,1 млрд до $3,9 млрд, а по итогам 2022 года достиг $5 млрд.

На межрегиональном узбекско-казахстанском бизнес-форуме в Ташкенте две страны подписали около 40 соглашений об инвестиционном, торгово-экономическом сотрудничестве на сумму $2,5 млрд.

За семь с половиной лет — с 2005 по второй квартал 2022 года — валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Узбекистана в Казахстан достиг $22,7 млн. Казахстанские инвестиции в экономику Узбекистана составили $560 млн. За 10 месяцев 2022 года взаимная торговля между Казахстаном и Узбекистаном достигла $4 млрд.