Доверие граждан ФРГ к канцлеру Олафу Шольцу и возглавляемому им правительству за 2022 год снизилось почти вдвое. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на данные опроса социологической компании Forsa. В опросе приняли участие свыше 4 тыс. человек, он проводился в предпоследнюю неделю декабря.

«Я думаю, что за первый год существования этой коалиции нам удалось довольно много, несмотря на все трудности», — заявил ранее канцлер в интервью Süddeutsche Zeitung. — И я думаю, многие люди считают так же».

Однако опрос Forsa показал: доверие к посту федерального канцлера снизилось с 57% в прошлом году до 33%. Это худший показатель среди всех политических институтов ФРГ, отмечает издание Stern.

При этом федеральному правительству доверяют лишь 34% респондентов — это на 22 процентных пункта меньше, чем годом ранее, уточняет N-TV. По итогам 2020 года, когда канцлером была Ангела Меркель, уровень доверия к занимаемой ей должности составлял 75%, напоминает телеканал.

Уровень доверия Бундестагу также снизился — сразу на 13 процентных пунктов (до 37%). Уровень доверия посту федерального президента упал до 63% — минус 12 п. п. по сравнению с показателями 2021 года. Меньше всего — по 7 процентных пунктов — потеряли политические партии и Евросоюз. Однако уровень их поддержки, как отмечает N-TV, изначально был на низком уровне и составляет 17% и 31%.

Как и в предыдущие годы, сторонники крайне правой партии «‎Альтернатива для Германии»‎ (АдГ) меньше всех доверяют политическим институтам, уточняет телеканал. Только 2 или 3 из 100 сторонников АдГ доверяют канцлеру, федеральному правительству, Бундестагу или ЕС. При этом, как подчеркивает N-TV, рейтинг доверия всем политическим институтам на востоке ФРГ в целом ниже, чем на западе.

Как ранее сообщал TRT на русском, уровень тревоги в немецком обществе превысил пандемийные показатели. Около 51% жителей ФРГ среднего возраста «смотрят в будущее с тревогой», еще 27% «настроены скептически», следует из данныхопроса, проведенного Институтом демоскопии города Алленсбаха по заказу Союза немецких страховщиков (GDV).