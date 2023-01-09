Свыше 56% граждан Германии пессимистично смотрят в будущее. При этом год назад этот показатель составлял всего 34%. Это следует из опроса немецкой консалтинговой фирмы EY, в котором приняли участие свыше 1 тыс. респондентов.

По данным исследователей, до начала пандемии COVID-19 в 2020 году на протяжении длительного периода времени уровень пессимизма в немецком обществе держался в районе 20%. Теперь же, как отмечает EY, большинство жителей ФРГ недовольны собственным финансовым положением, настроение такое же плохое, как и в кризисный 2008 год.

Почти каждый четвертый участник опроса (23%) заявил, что его экономическое положение не очень хорошее — в 2020 году таких было всего 7%. При этом доля граждан, характеризующих свое материальное положение как хорошее, снизилась с 34% до 25%. Только в 2008 году, когда экономика и потребители страдали от последствий финансового кризиса, это значение было ниже (24%), уточняет EY.

Мужчины (29%) оценивают свое экономическое положение значительно более позитивно, чем женщины (21%).

По данным EY, с точки зрения респондентов дальнейших улучшений в экономической ситуации не предвидится: 41% опрошенных считают, что их финансовое положение в этом году ухудшится больше, чем когда-либо прежде. В 2021 году значение по-прежнему составляло 23%, в 2020 году — несмотря на пандемию коронавируса — 11%. В то же время доля тех, кто ожидает улучшения своего материального положения, упала с 24% до 14% — еще один рекордно низкий показатель.

Особенно пессимистичными оказываются люди в возрасте от 56 до 65 лет: в этой возрастной группе каждый десятый (8%) не верит, что их собственное финансовое положение в 2023 году улучшится. Свыше половины (52%) опрошенных ожидают ухудшений.

Более половины опрошенных (59%) признали, что постараются в 2023 году обойтись без крупных покупок, таких как машина, мебель для спальни или кухонный гарнитур. Такое же количество респондентов (55%) планируют сократить расходы на бытовую электронику: компьютеры, телевизоры и смартфоны. Почти половина потребителей (по 49%) будет тратить меньше денег на ремонт и обеды вне дома.

Прежде всего, отмечают исследователи EY, у немцев вызывает беспокойство рост цен на энергоносители — 93% респондентов указали эту причину как основную. Также вызывают тревогу увеличение стоимости жизни (91%) и войны за границей (90%). Беспокойство по поводу увеличения загрязнения окружающей среды у опрошенных на фоне текущих вызовов уменьшилось, но все еще имеет большой вес — 79%.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, свыше половины жителей Германии считают, что инфляция в стране в 2023 году продолжит расти. В перспективе на ближайшие три года большинство опрошенных ожидают, что инфляция продолжит расти (35%) или останется на таком же уровне (24%).

В октябре среднегодовая инфляция в ФРГ достигла рекордных 10,4%, в ноябре снизилась до 10%. Значительное влияние на инфляцию оказывает рост цен на энергоносители.