Турция и Армения устранили все препятствия и с 1 января разрешили прямые грузовые авиарейсы. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство «Анадолу».
По данным издания, Министерство торговли Турции довело это решение до Ассоциаций турецких экспортеров.
Вопрос находился на проработке с 1 июля, после встречи в Вене спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна. Тогда же дипломаты договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств.
Пресс-секретарь МИД Армении Вано Унанян подтвердил информацию о запуске воздушного грузового сообщения с Турцией, пишет «Интерфакс».
«Осуществление прямых грузовых авиаперевозок является одной из договоренностей, достигнутых спецпредставителями Армении и Турции 1 июля 2022 года», — напомнил дипломат.
В 2022 году после многих лет охлаждения и отсутствия дипломатических связей Анкара и Ереван решили наладить отношения, уточняет «Анадолу». 14 января прошлого года в Москве прошел первый раунд переговоров о нормализации, и обе стороны согласились продолжить переговоры «без каких-либо предварительных условий». Затем в феврале и мае состоялись еще два раунда переговоров.
2 февраля 2022 года Турция и Армения возобновили коммерческие рейсы после двухлетнего перерыва. 12 марта того же года на полях Дипломатического форума в Анталье состоялась историческая двусторонняя встреча глав МИД двух стран.
У Турции и Армении нет дипломатических отношений. Граница была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.
В декабре 2021 года, как писал TRT на русском, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил возможность установить дипломатические отношения с Ереваном.
«Все вопросы мы координируем с Азербайджаном, обсуждаем, принимаем решение вместе с ними. Если Армения извлечет уроки из недавних событий и предпочтет мир и спокойствие, возможно и открытие посольства. Мы будем решать этот вопрос также вместе с Азербайджаном», — подчеркнул министр.