Турция и Армения устранили все препятствия и с 1 января разрешили прямые грузовые авиарейсы. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство «Анадолу»‎.

По данным издания, Министерство торговли Турции довело это решение до Ассоциаций турецких экспортеров.

Вопрос находился на проработке с 1 июля, после встречи в Вене спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна. Тогда же дипломаты договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств.

Пресс-секретарь МИД Армении Вано Унанян подтвердил информацию о запуске воздушного грузового сообщения с Турцией, пишет «‎Интерфакс»‎.

«‎‎Осуществление прямых грузовых авиаперевозок является одной из договоренностей, достигнутых спецпредставителями Армении и Турции 1 июля 2022 года»‎, — напомнил дипломат.

В 2022 году после многих лет охлаждения и отсутствия дипломатических связей Анкара и Ереван решили наладить отношения, уточняет «Анадолу‎»‎. 14 января прошлого года в Москве прошел первый раунд переговоров о нормализации, и обе стороны согласились продолжить переговоры «без каких-либо предварительных условий». Затем в феврале и мае состоялись еще два раунда переговоров.

2 февраля 2022 года Турция и Армения возобновили коммерческие рейсы после двухлетнего перерыва. 12 марта того же года на полях Дипломатического форума в Анталье состоялась историческая двусторонняя встреча глав МИД двух стран.

У Турции и Армении нет дипломатических отношений. Граница была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

В декабре 2021 года, как писал TRT на русском, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил возможность установить дипломатические отношения с Ереваном.

«Все вопросы мы координируем с Азербайджаном, обсуждаем, принимаем решение вместе с ними. Если Армения извлечет уроки из недавних событий и предпочтет мир и спокойствие, возможно и открытие посольства. Мы будем решать этот вопрос также вместе с Азербайджаном», — подчеркнул министр.