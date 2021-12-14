Турция и Армения назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте страны.

Шеф турецкой дипломатии также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном: «В ближайшее время мы начнем чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом».

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

«Мы с Азербайджаном прилагаем интенсивные дипломатические усилия для установления мира и процветания в кавказском регионе», — отметил глава дипломатии. Он также не исключил возможности установления дипломатических отношений с Арменией, если Ереван будет придерживаться конструктивной позиции. «Все вопросы мы координируем с Азербайджаном, обсуждаем, принимаем решение вместе с ними. Если Армения извлечет уроки из недавних событий и предпочтет мир и спокойствие, возможно и открытие посольства. Мы будем решать этот вопрос также вместе с Азербайджаном», — сказал Мевлют Чавушоглу.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном выступлении для прессы с Ильхамом Алиевым в селе Агалы освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района Азербайджана заявил, что атмосфера для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде. По его словам, если Ереван проявит искреннюю волю в отношениях с Баку, не будет никаких препятствий и для нормализации отношений Анкары с Арменией. «Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений», — подчеркивал тогда президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что «придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся». Он добавил, что развитие инфраструктуры, автомобильного и железнодорожного сообщения принесет пользу не только Азербайджану и Турции, но и всему региону.

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян также неоднократно высказывался на тему армянско-турецких отношений. Так, в конце августа он отметил, что Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе и готова ответить на них такими же положительными сигналами. Подобные заявления звучали и в первой половине 2021 года — в мае Пашинян говорил, что «Турция является врагом Армении», однако «вражда между двумя странами должна быть управляема», а месяцем ранее пересмотр отношений с Анкарой в позитивном ключе поддержали и в армянском парламенте.

В сентябре Никол Пашинян указал, что в заявлениях руководства Турции видит «возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновлении работы армяно-турецкой железной дороги и автодорог». «И мы готовы к такому разговору. По большому счету, мы говорим о превращении нашего региона в перекресток, соединяющий запад с востоком, север с югом», — подчеркивал Пашинян. Он отмечал, что Россия уже проявила готовность активно поддерживать этот процесс.