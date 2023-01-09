Независимый доступ Европы к космосу в ближайшее время окажется под угрозой, если власти континента не проведут радикальную реформу в сфере развития услуг по запуску спутников. Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

По его словам, в европейской космической отрасли необходимо внедрять рыночный подход по примеру NASA, чтобы обеспечить региону сохранение конкурентоспособных возможностей запуска. Частный сектор должен прийти в эту отрасль и сам решать, где и как строить европейские пусковые системы, уточнил Ашбахер.

«Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сегодня у нас нет», — подчеркнул глава ЕКА. — «Мы столкнулись с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но тратить впустую кризис [упускать возможность для развития] еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать систему запуска в будущем».

Комментарии Ашбахера прозвучали всего через три недели после неудачного запуска новейшей европейской ракеты среднего размера Vega-C. Её производит итальянская компания Avio. Вторая ступень ракеты, твердотопливный двигатель Zefiro-40, вышла из строя через несколько минут после старта.

Во время неудачного запуска были уничтожены два спутника, предназначенных для проекта Pléiades Neo — европейского проекта для фотосъемки Земли. Программу создал Airbus.

Ракета Vega-C, совершившая свой первый полет в июле, должна сыграть ключевую роль в стремлении Европы сохранить независимый доступ в космос, подчеркивает FT. В начале 2022 года ЕКА прекратило использовать космические корабли «Союз» Роскосмоса после вторжения России в Украину. Сейчас, на фоне того, что у ЕКА нет своих собственных установок для запуска спутников, космическое агентство вынуждено заказывать ракеты у компании SpaceX Илона Маска.

Европе не удалось разработать «полностью коммерческие» пусковые услуги в рамках традиционной модели, что ограничивало возможности частного сектора в космосе, пишет FT. По плану Ашбахера, ЕКА начнет проводить тендеры на контракты среди частных компаний, чтобы развивать конкурентоспособность в отрасли.

В частности, агентство намерено использовать коммерческий подход для услуг по запуску микроспутников — самого быстрорастущего сегмента ракетного рынка.

При этом глава ЕКА напомнил: Великобритания стремится стать первой страной, запустившей коммерческие спутники из Западной Европы. Уже в январе страна планирует вывести на низкую околоземную орбиту девять космических кораблей Space Forge и Rhea, которые тестируют новые технологии навигации и позиционирования, разработанные в Великобритании. Другие полезные нагрузки — спутник, совместно разработанный британскими и американскими военными, и первая орбитальная миссия Омана.

Как ранее сообщал TRT на русском, во втором квартале 2023 года Турция планирует запустить первый телекоммуникационный спутник собственной разработки Türksat 6A. Таким образом, Турция войдет в десятку стран, чьи отечественные спутники выведены на орбиту Земли. За последние 20 лет в сферу коммуникаций Турции было вложено $183 млрд.