Проект ветряной станции мощностью 500 МВт в городе Зарафшане Навоийской области Узбекистана был признан сделкой года в Центральной Азии по версии PFI Awards Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).

Премия PFI (Project Finance International) Awards — одна из самых престижных наград в области проектного финансирования, ежегодно присуждаемая за лучшие сделки по проектному финансированию в Европе, США, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Проект ветряной станции в Зарафшане реализует эмиратская компания ‎‎Masdar. Инвестиционное соглашение о возведении ветряной станции в Навоийской области представители ОАЭ и МИТП подписали 8 июня 2020 года. По условиям сделки, эмиратская компания будет финансировать, проектировать, строить и эксплуатировать электростанцию в течение 25 лет.

Для проекта планируется привлечь $600 млн прямых иностранных инвестиций. После запуска электростанция будет ежегодно экономить 545 млн кубометров природного газа и сокращать выбросы углекислого газа на 1,1 млн тонн в год. Также ветряная станция обеспечит годовую выработку 1,6 млрд кВтч. электроэнергии — это эквивалентно потреблению 500 тыс. домохозяйств.

Ожидается, что объект обеспечит работой более 1300 человек — как на этапе строительства, так и во время последующей эксплуатации станции.

Запустить коммерческую эксплуатацию ветряной установки планируют к концу 2024 года.

Правительство Узбекистана поставило задачу довести к 2026 году долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии до 25%. Ветряная станция в Зарафшане — часть этой программы.

Masdar — создатель первой солнечной электростанции в Узбекистане, построенной в Карманинском районе Навоийской области. Она была запущена 27 августа 2021 года. Ее мощность составляет 100 МВт.

Уже в этом году эмиратская компания планирует ввести в эксплуатацию в Узбекистане еще три энергообъекта: электростанцию мощностью 456,6 МВт построят в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, две станции мощностью 220 МВт каждая появятся в Галляаральском районе Джизакской области и в Каттакурганском районе Самаркандской области.

В декабре прошлого года Masdar выиграл тендер на строительство станции мощностью 250 МВт в Бухарской области — она будет введена в эксплуатацию в конце 2024 года.

Как ранее сообщал TRT на русском, турецкая компания Cengiz Enerji планирует построить в Сырдарьинской области Узбекистана ТЭС мощностью 450 МВт. Фирма возводит или уже возвела в Узбекистане три тепловые станции, включая объекты в Ташкентской области и в Хавастском районе.