Археологические работы, проведенные турецкими и иностранными экспертами, принесли в музеи Турции около 10,5 тыс. новых артефактов. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма.

Всего в 2022 года в Турции провели 713 археологических мероприятий в виде изысканий, геофизико-георадарных и очистных работ. Из них 249 — раскопки на суше, при этом 160 археологических изысканий провели турецкие научные группы, 32 — иностранные группы, еще 57 дирекции музеев, уточняет «‎Анадолу»‎.

В дополнение к раскопкам на суше продолжались исследования в подводных районах и местах кораблекрушений — под водой провели 7 археологических операций.

На археологические раскопки Генеральное управление культурного наследия и музеев, Президиум Турецкого исторического общества, Центральное управление Министерства культуры и туризма предоставили прямые ассигнования в размере 95 млн турецких лир ($5,05 млн).

Заместитель гендиректора по культурному наследию и музеям Яхья Джошкун заявил «‎Анадолу»‎, что ‎археологи придают большое значение обмену находками, связанными с историей человечества. Он напомнил, что Международный симпозиум по раскопкам, исследованиям и археометрии, который проводится непрерывно с 1979 года, в прошлом году прошел в турецком городе Денизли. Среди реализуемых сейчас археологических проектов Джошкун отметил работы по реконструкции театра в древнем городе Лаодикея в Денизли — с мая 2022 года в амфитеатре начали проводить новые культурные мероприятия.

Особое внимание Управление наследия уделяет подводным раскопкам, подчеркнул Джошкун — оно организовало специальное сертифицированное обучение для специалистов в прибрежных музеях, чтобы они получили навыки дайвинга.

Кроме того, Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBITAK) выделяет стипендии для изучения археологии в рамках исследовательского проекта эпохи неолита, проводимого на объектах в Гёбекли-Тепе-Карахантепе, Сефертепе, Гюрджи Тепе и др.

«Мы ожидаем, что количество археологических работ в 2023 году достигнет 750. Планирование и оценка полевых исследований, раскопки продолжаются‎»‎, — резюмировал представитель археологического управления.

По его словам, Международный симпозиум «Всемирный неолитический конгресс» с участием около 1500 человек вероятнее всего в этом году пройдет в турецком городе Шанлыурфа — в 2023 году она признана туристической столицей исламских стран.

Как ранее сообщал TRT на русском, турецкие археологи в ходе изыскательских работ на кургане Домузтепе (ил Кахраманмараш) на юге страны обнаружили следы дошумерского поселения. Его возраст оценивается примерно в 7500 лет.