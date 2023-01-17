ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Иране анонсировали поставку Россией Су-35 уже весной
В иранском парламенте заявили, что ожидают поставку военных самолетов из РФ, а также систем ПВО, ракетных комплексов и вертолетов. Большая часть техники прибудет в ближайшее время
В Иране анонсировали поставку Россией Су-35 уже весной
Фото: Reuters / Others
17 января 2023 г.

Иран получит российские истребители Су-35 ‎Sukhoi‎ в течение ближайших трех месяцев. Первая поставка ожидается в начале иранского нового года (наступает 21 марта). Об этом заявил член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Шахриар Хейдари. Его слова приводит иранское информационное агентство Tasnim.

По словам депутата, Тегеран также заказал у России ряд другой военной техники, в том числе системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большая часть которых прибудет в ближайшее время.

«Мы заказали у России системы противоракетной обороны, ракеты и вертолеты. Большая часть этого вооружения скоро поступит в страну», — подчеркнул парламентарий.

Иранские СМИ также сообщают, что всего Тегеран получит 24 двухмоторных высокоманевренных истребителя четвертого поколения. Как отмечают российские СМИ, эти самолеты изначально были предназначены для продажи в Египет, однако Каир отказался от сделки под давлением США.

Как пишет TRT World, в сентябре прошлого года командующий Военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахеди заявил, что Тегеран рассматривает возможность приобрести у Москвы Су-35. При этом он уточнил, что Иран не будет приобретать российские Су-30.

Ожидается, что часть истребителей будет базироваться на тактической авиабазе (TAB) 8 военно-воздушных сил Ирана (IRIAF), расположенной в городе Исфахан в центре страны.

Агентство «‎Анадолу» отмечает: в последнее время Иран не приобретал новых боевых самолетов, за исключением некоторых российских истребителей МиГ-29 Fulcrum, но их он закупил еще в 1990-х.

Как ранее сообщал TRT на русском, Су-35 — истребитель четвертого поколения, который обладает достаточной маневренностью и улучшенной по сравнению с Су-27 авионикой, он также оснащен доработанной радиолокационной станцией. Истребитель развивает скорость до 2500 км в час.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us