Иран получит российские истребители Су-35 ‎Sukhoi‎ в течение ближайших трех месяцев. Первая поставка ожидается в начале иранского нового года (наступает 21 марта). Об этом заявил член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Шахриар Хейдари. Его слова приводит иранское информационное агентство Tasnim.

По словам депутата, Тегеран также заказал у России ряд другой военной техники, в том числе системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большая часть которых прибудет в ближайшее время.

«Мы заказали у России системы противоракетной обороны, ракеты и вертолеты. Большая часть этого вооружения скоро поступит в страну», — подчеркнул парламентарий.

Иранские СМИ также сообщают, что всего Тегеран получит 24 двухмоторных высокоманевренных истребителя четвертого поколения. Как отмечают российские СМИ, эти самолеты изначально были предназначены для продажи в Египет, однако Каир отказался от сделки под давлением США.

Как пишет TRT World, в сентябре прошлого года командующий Военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахеди заявил, что Тегеран рассматривает возможность приобрести у Москвы Су-35. При этом он уточнил, что Иран не будет приобретать российские Су-30.

Ожидается, что часть истребителей будет базироваться на тактической авиабазе (TAB) 8 военно-воздушных сил Ирана (IRIAF), расположенной в городе Исфахан в центре страны.

Агентство «‎Анадолу» отмечает: в последнее время Иран не приобретал новых боевых самолетов, за исключением некоторых российских истребителей МиГ-29 Fulcrum, но их он закупил еще в 1990-х.

Как ранее сообщал TRT на русском, Су-35 — истребитель четвертого поколения, который обладает достаточной маневренностью и улучшенной по сравнению с Су-27 авионикой, он также оснащен доработанной радиолокационной станцией. Истребитель развивает скорость до 2500 км в час.