Российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на международном рынке, считает офицер армии США в отставке Брент Иствуд. Его статью опубликовало американское издание 19FortyFive.

Как отмечает военный эксперт, Су-35 может уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде. Дальность применения ракетного вооружения истребителя составляет более 300 км, а максимальная высота полета – почти 18 км. При этом автор подчеркивает, что особую обеспокоенность ВМС США вызывают противокорабельные крылатые ракеты «Оникс».

Су-35 – истребитель четвертого поколения, который обладает достаточной маневренностью и улучшенной по сравнению с Су-27 авионикой, он также оснащен доработанной радиолокационной станцией. Истребитель развивает скорость до 2500 км в час, напоминает Брент Иствуд.

По его словам, когда Соединенные Штаты отказываются продавать истребитель пятого поколения F-35 Lightning II какой-либо стране, то ее ВВС обращают внимание на Су-35.

«Конечно, малозаметный F-35 превосходит Су-35 четвертого поколения, но для таких стран, как Турция, Египет и, возможно, Алжир, российский истребитель – желанное дополнение», – поясняет Брент Иствуд.

По мнению эксперта, Россия вслед за Су-35 может начать экспортировать истребитель пятого поколения Су-57, что вынудит США нарастить продажи F-35 Lightning II.

Как писал ранее TRT на русском, стоимость F-35 на 2021 год, по данным агентства Reuters, составляет $79,17 млн. Цена российского Су-57 5-го поколения – $35 млн, что выгодно выделяет этот истребитель на фоне американского конкурента, учитывая преимущества по ряду тактико-технических характеристик. В России приступилик разработке нового варианта – двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57. С него будет вестись управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70).