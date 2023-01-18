Кыргызстан приобрел турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) модификации ANKA. Об этом сообщил завотделом информационной политики администрации президента республики Дайырбек Орунбеков.

«Кыргызстан закупил [у Турции] современную военную технику, такую как [беспилотники] Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı и ANKA», — отметил Орунбеков, но не уточнил количество.

В конце декабря Кыргызстан, как сообщало агентство «‎Анадолу‎»‎, ‎получил разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2 и передал их национальной Пограничной службе. Ожидается, что все закупленные БПЛА также будут переданы этому ведомству.

О том, что Бишкек намерен закупить БПЛА модификации Akıncı в октябре 2022 года, заявил председатель Комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

После поставок всех закупленных дронов Кыргызстан станет второй страной после Турции, которая использует все четыре различных БПЛА, произведенных турецкой оборонной промышленностью.

Анкара подписала соглашения на экспорт своих БПЛА в более чем 30 стран, включая Польшу, Албанию, Украину, Азербайджан и т.д.

В мае 2022 года TRT на русском писал, что Турция начнет производить ударные беспилотные летательные аппараты ANKA в Казахстане. Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране. Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество». Кроме того, характеристики БПЛА постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.