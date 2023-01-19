Турецкая компания Baykar поставит в Кувейт боевые беспилотники в рамках контракта на сумму $370 млн, говорится в заявлении оборонной фирмы.

«С министерством обороны Кувейта был подписан контракт на сумму 370 млн на экспорт беспилотников Bayraktar TB2», — отмечает компания.

Оборонная фирма не уточняет, сколько дронов будет доставлено в арабскую страну и когда.

«Baykar выиграла конкурентную борьбу с крупными фирмами из Америки, Европы и Китая в процессе (рассмотрения тендеров), который продолжался с 2019 года», — отметили в фирме.

Боевые дроны Bayraktar TB2 добились большого успеха и привлекли внимание общественности во время демонстрационных полетов в Кувейте в июле 2019 года.

Кувейт стал 28 страной, подписавшей контракт на закупку беспилотников Bayraktar TB2. Среди покупателей турецких дронов также Албания, Азербайджан, Польша, Кыргызстан и многие другие государства.

В прошлом году Турция и ОАЭ заключили сделку о продаже 120 дронов Bayraktar TB2 на сумму $2 млрд.

Как ранее сообщал TRT на русском, Кыргызстан приобрел турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) модификации ANKA. Завотделом информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков уточнил, что Бишкек получил всю линейку дронов турецких корпораций Baykar и TAI: дроны ANKA, Bayraktar TB2, Akıncı, а также Aksungur.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюс турецких аппаратов — их сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество». Кроме того, характеристики БПЛА постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.