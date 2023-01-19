Должностные лица США, контролирующие разработку субмарины нового поколения Columbia, не уверены, что успеют завершить проект в установленные сроки к 2031 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неопубликованный отчет Счетной палаты США для Конгресса.

Чиновники ВМС и Пентагона «не получили данных о графике и статистическую информацию, необходимые для уверенного определения вероятности того, что кораблестроители смогут завершить работы в соответствии с планом», следует из отчета.

Всего США рассчитывают построить 12 атомных подводных лодок типа Columbia с ядерными баллистическими ракетам. По данным агентства, первая подводная лодка проекта будет стоить $15 млрд. Это одна из самых дорогих систем вооружения США за всю историю, отмечают в агентстве. Программа Columbia обойдется бюджету США в $132 млрд.

Издание уточняет: эти атомоходы должны заменить в подплаве ВМС США субмарины типа Ohio.

Как ранее писал TRT на русском, Пентагон рассматривает суда проекта Columbia как ключевой компонент программы ядерного сдерживания во второй половине XXI века — наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами и оружием воздушного базирования. Они станут «краеугольным камнем» средств сдерживания и и будут носителями БРПЛ, которые составят 70% ядерной триады США, сообщил в июне 2022 года американский министр военно-морских сил Карлос дель Торро.

В проекте новой подлодки участвуют компании General Dynamics Corp. и Huntington Ingalls Industries Inc. Bloomberg приводит слова представителя корпорации General Dynamics, который отметил: первая подлодка проекта Columbia построена примерно на 30%.

В 2018 году Счетная палата США раскритиковала Пентагон из-за проблем в реализации проекта Columbia. Ведомство подчеркивало, что технологии, использованные при создании подлодок, могут не соответствовать «стандартам технического прогресса», так как не прошли достаточное число испытаний.

Оборонное ведомство США в ответ уточнило, что программа Columbia способна предоставить американским ВМС «мощности по доступной цене» и «в сроки, которые отвечают требованиям стратегического сдерживания».