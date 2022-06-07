В США запланировали полностью заменить атомный подводный флот страны. С этой целью Вашингтон запускает программу строительства атомных подводных лодок, которые заменят спроектированные в 1970-х субмарины типа Ohio, сообщает пресс-служба Военно-морских сил США. Новые ПЛАРБ станут основными носителями стратегического ядерного оружия США.

Ранее на верфи корпорации General Dynamics в Квонсет-Поинт состоялась закладка корпуса первой подлодки SSBN 826 District of Columbia. Этот корабль имеет в длину 170 метров, его водоизмещение достигает более 20 тыс. тонн. Субмарина с индексом SSBN 826 должна быть спущена на воду в 2027 году. Она станет самым большим кораблем подплава, когда-либо построенном в США, и флагманом нового поколения атомоходов, которые к началу 2030-х будут основной морской компоненты стратегических ядерных сил (МСЯС).

Эксперты военного блога bmpd уточняют, что корабль нового типа должен получить традиционное для американских ВМС наименование Columbia, однако с этим возникла сложность из-за того, что в составе ВМС США до сих пор остается в строю атомная многоцелевая подводная лодка SSN 771 Columbia типа Los Angeles. Из-за этого новой субмарине было присвоено более длинное название.

ПЛАРБ типа District of Columbia станут «краеугольным камнем» средств сдерживания и будут нести на борту 70% ядерной триады США, сообщил в ходе церемонии закладки корпуса министр военно-морских сил Карлос дель Торро. Корабли с баллистическими ракетами (БРПЛ) — «это самая умная инвестиция», которую можно сделать, чтобы обеспечить безопасность американского народа, рассказал он.

Помимо SSBN 826 Вашингтон до 2031 года планирует построить 12 таких кораблей, каждый из которых способен нести 16 БРПЛ Trident II с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения. В целом на эту программу будет выделено $110 млрд, субмарины должны прослужить до 2080-х, пишет UNSI News.

В декабре 2012 года головное судостроительное предприятие подразделения General Dynamics Electric Boat (GDEB) корпорации General Dymamics получило пятилетний контракт ВМС США стоимостью $1,85 млрд на предварительное проектирование перспективной атомной ракетной подводной лодки. В сентябре 2017 года GDEB получила еще один контракт с ВМС США на сумму $5,1 млрд на разработку полномасштабного технического проекта и рабочей конструкторской документации атомных подлодок нового типа.

На данный момент США располагают самым крупным в мире арсеналом развернутых ядерных боеголовок — 1800 единиц, следует из данных Стокгольмского института изучения проблем мира. В то же время у России на средствах доставки размещены 1625 боеголовок, и по общему числу боеголовок Москва опережает Вашингтон (6255 и 5550 боеголовок, соответственно).

Военно-морские силы США этим летом проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca, оснащенной 34-футовым (около 10 м) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов, сообщил руководитель программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, передает Sea Power Magazine.

Компания Boeing строит пять таких подводных аппаратов, а первые испытания Orca прошли в апреле, рассказал представитель ВМС США. В связи с большими размерами аппаратов они будут отправляться на выполнение заданий с военно-морских баз, а не транспортироваться подводными лодками. Первой задачей этих субмарин станет размещение мин. По словам, Сирлза, флот получит в использование Orca в течение пяти лет.

«Это важный шаг в разработке программы — иметь возможность собрать компоненты вместе, провести проверку соответствия, а затем проверку в воде. Мы продолжим заполнять корпус и начнем проводить испытания в воде позже этим летом, и все это будет способствовать дальнейшему развитию программы», — подчеркнул он.

Планируется, что в будущем дизель-электрическая подлодка, способная развивать скорость до 15 км в час под водой и действовать на глубине 3,3 тыс. м, будет способена запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также использовать бортовое торпедное вооружение против подлодок противника.

80-тонный Orca XLUUV — это реконфигурируемый беспилотный морской аппарат с открытой архитектурой, который будет иметь модульную конструкцию. Центральный модуль будет обеспечивать наведение и управление, навигацию, автономность, ситуационную осведомленность, основные коммуникации, распределение мощности, движение и маневрирование. Orca базируется на меньшем подводном беспилотнике Echo Ranger, которые также построил Boeing.