Громкой кадровой перестановкой недели стала смена министра обороны Германии. Кристина Ламбрехт, которую активно критиковали за непоследовательность в решении проблем бундесвера и нерешительность в украинском вопросе, подала в отставку. На ее место пришел 62-летний Борис Писториус, о чем объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. До этого новый член правительства занимал пост министра внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония.

Перемены в правительстве породили спекуляции на тему того, даст ли Берлин зеленый свет на экспорт боевых танков в Украину.

До таяния зимних снегов остаются считанные недели, в связи с чем вероятна активизация военных действий на украинском направлении. Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне провели анализ потенциала украинской армии. По их словам, для организации полномасштабного наступления Киеву нужно получить от Запада около 100 танков.

Как писал TRT на русском, ряд стран, включая Польшу и Финляндию, уже заявили, что готовы отправить Украине танки Leopard. Однако формально для этого нужно реэкспортное одобрение Германии, которая является производителем соответствующей техники. При этом власти ФРГ до сих пор сопротивлялись такому решению, заявляя, что танки могут быть предоставлены Киеву только в том случае, если будет достигнуто единство позиций среди основных союзников, включая США.

Однако в текущей ситуации появляются предпосылки, чтобы Берлин пересмотрел свою позицию.

Международное давление

Последней европейской страной, объявившей о намерении поставлять танки Украине, стала Великобритания. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 января 2023 года официально объявил о решении передать Украине из запасов британских вооруженных сил 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных гаубиц AS90 калибра 155-мм/39. Заявлено, что эскадрон (рота) из 14 танков Challenger 2 будет отправлен в Украину в течение нескольких недель и что уже в ближайшие дни Великобритания начнет обучение ВСУ использованию танков и артиллерийских орудий.

Присоединившись к уже упомянутым Польше и Финляндии Лондон усиливает давление на Германию в вопросе отправки техники. Больше того, выдвигается идея отправки танков в Украину в составе «европейской танковой коалиции». Германия, как основной танковый производитель в ЕС, должна играть ключевую роль в этом вопросе. Более того, без ее одобрения на реэкспорт никакой коалиции получиться не может. В этом случае на ФРГ, учитывая политические обстоятельства, может лечь вина за отказ Европы оказывать Украине достаточную поддержку.

Многие военные аналитики в Германии убеждены, что правительство Шольца должно пересмотреть свою позицию. При этом же от позиции министра обороны Германии здесь зависит не все — последнее слово во внешней политике и по вопросам безопасности остается за канцлером. Однако Писториус способен быть более настойчивым, чем его предшественница во главе Минобороны, и не опасаться идти на конфликт с главой правительства. Правда, по вопросу о поставках Украине танков Leopard 2, как и других немецких вооружений, он пока не высказывался.

Министр-«ястреб»

В пользу возможной перемены политики Германии говорит бэкграунд Писториуса. Так, он одним из первых среди немецких политиков начал делать заявления по поводу ситуации вокруг Украины в минувшем году.

Уже 24 февраля 2022 года, когда советники федерального канцлера еще находились в прострации, не зная, как реагировать на начало войны между Россией и Украиной, на сайте МВД Нижней Саксонии появилось сообщение об экстренном совещании с участием Писториуса. Речь на нем шла о подготовке земельных властей к различным сценариям дальнейшего развития событий. В частности, о том, как оптимально подготовиться к ожидаемому притоку беженцев из Украины и возможным российским кибератакам на земельную инфраструктуру. В тот же день в Нижней Саксонии был создан кризисный штаб для координации усилий земельных властей по организации и приему украинцев.

Больше того, новый министр отличается даже крайностью позиции. Среди социал-демократов Писториус слывет «консерватором» или «ястребом». Так, пять лет назад он привлек всеобщее внимание, выслав из Германии двух родившихся здесь мусульман, которых спецслужбы вроде как подозревали в подготовке теракта. До него никто еще не применял статью 58а закона о пребывании иностранцев в Германии, позволяющую так поступить в случае наличия особой угрозы.

К тому же к изменению позиции по танкам Германию все активнее подталкивают США. В четверг американский министр обороны Ллойд Остин провел встречу с новым главой немецкого Минобороны, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву.

Пока власти ФРГ озвучили следующую позицию: Германия разрешит отправку танков немецкого производства в Украину, если США согласятся отправить свои собственные танки. США пока не заявляли о готовности пойти на такой шаг. В то же время 5 января американское издание Politico сообщило о предстоящих поставках Украине в качестве американской военной помощи боевых машин пехоты М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow. Ссылаясь на источники среди властей США, авторы отмечают, что этот шаг стал частью постепенного движения Вашингтона к поставке Украине танков М1 Abrams.

Иными словами, компромисс с США по этому вопросу возможен. К тому же Писториус очевидно гораздо более решительно настроен, нежели его предшественница. Поэтому от него можно ожидать более непримиримой позиции, которая повышает шанс, что Германия даст согласие на отправку танков Украине. Возможно, на это и надеялся Олаф Шольц: принимая кадровое решение, он фактически переложил всю ответственность с себя на министра обороны.

При этом назначение столь неоднозначного политика усиливает внутренние противоречия и разногласия внутри правительства социал-демократов в ФРГ. Этот факт может привести к внутреннему расколу и еще большей непоследовательности в принятии политических решений.