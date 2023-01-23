Депутаты Бундестага обвинили военное руководство страны (Бундесвер) в сокрытии неисправностей немецкой военной техники. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на заявление членов парламентского комитета по обороне.

В конце 2022 года в ФРГ провели плановые учения новейших боевых машин пехоты (БМП) Puma. Во время маневров все 18 машин вышли из строя. Согласно сообщениям Минобороны страны, при анализе поломок были выявлены в основном мелкие и средние повреждения.

После провальных учений действовавшая тогда министр обороны Кристин Ламбрехт на время отложила закупку дополнительных БМП Puma и их использование для Сил быстрого реагирования НАТО. При этом Ламбрехт возложила вину за поломку бронемашин на маневрах на производителей — концерны Rheinmetall и Kraus Maffei-Wegmann. Министр подчеркнула: для бундестага не будут закупать следующую партию БМП до полного исправления технических неисправностей.

Как пишет T-Online, «‎‎катастрофы» на учениях Puma можно было избежать, если бы Бундесвер не скрывал данные о неполадках и нехватке квалифицированных специалистов.

По данным издания, военное руководство попыталось переложить ответственность за неисправность БМП Puma на производителя. Однако, как говорится в заявлении депутатов Бундестага, вина за поломку техники лежит именно на военном руководстве страны. В Бундесвере должны были отправить БМП на техобслуживание в октябре прошлого года, однако так и не сделали этого. Машины тем не менее были заявлены в качестве военной техники для предстоящей миссии НАТО.

Помимо этого, из отчета депутатов следует: Бундесвер скрывал нехватку военных кадров. В декабре 2022 года на учения Puma отправили неопытных механиков, это также послужило причиной провала маневров — специалисты не смогли вовремя распознать поломку системы отопления боевой машины. Хотя для ее восстановления нужно было всего лишь долить жидкости, подчеркивает T-Online. При этом механики, специализирующиеся на ремонте данного вида БМП, вообще не прибыли на учения, поскольку в эти дни отдыхали из-за переработок.

Как ранее сообщал TRT на русском, Минобороны ФРГ отклонило предупреждения и предложения помощи со стороны представителей оборонной отрасли даже после поломки первых БМП Puma. Как уточняет Business Insider, уже в конце декабря 17 из 18 транспортных средств снова были на ходу, но их исправность оставалась неполной.

По данным портала, все 18 БМП были оборудованы в специальном варианте Delta и S1 для миссии НАТО. Эксперты оборонных концернов не были допущены к техобслуживанию машин во время учений. В результате техническая ответственность за машины ложилась исключительно на Бундесвер и военное ведомство, уточняет издание.

Почему ответственные за бронетанковые войска не предупредили об учениях или, по крайней мере, не вмешались, когда машины постепенно вышли из строя, — вопрос открытый, указывают опрошенные Business Insider эксперты.

Немецкая бронемашина Puma — одна из самых дорогих в мире: одна такая БМП стоит €17 млн.