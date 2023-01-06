​​Немецкая БМП Puma остается лишь «‎условно боеспособной»‎, машина нуждается в дальнейших доработках. Об этом со ссылкой на доклад Минобороны ФРГ сообщают Business Insider и ряд немецких СМИ.

В декабре во время учений Бундесвера все 18 бронемашин Puma, которые должны были с 1 января заступить на боевое дежурство в составе Сил быстрого реагирования НАТО, вышли из строя. Потому Германия была вынуждена направить для миссии альянса старые машины Marder.

Минобороны ФРГ на брифинге в комитете по обороне Бундестага уточнило: производитель БМП устранил выявленные в ходе учебных стрельб неисправности, но нужны дальнейшие испытания машины. В частности, предстоит выявить надежность наиболее ценных деталей, а также всей Puma в случае пожара.

Как отмечает Business Insider, немецкая бронемашина является одной из самых дорогих в мире: одна такая БМП стоит €17 млн. По данным издания Business Insider, Минобороны ФРГ отклонило предупреждения и предложения помощи со стороны представителей оборонной отрасли даже после поломки первых броневтомобилей. Издание уточняет: 17 из 18 транспортных средств снова ездят, но не полностью исправны.

Портал приводит слова министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая поставила оборонным концернам Rheinmetall и Kraus Maffei-Wegmann ультиматум отремонтировать машины в течение нескольких недель и даже пригрозила заменить машину.

«Потому что мне нужны надежные системы, а не те, которые я смогу использовать где-то в 2025 году», — цитирует издание министра Ламбрехт.

Business Insider утверждает: перед учениями были предупреждения не использовать все транспортные средства, поскольку некоторые из них находились на техническом обслуживании.

Кроме того, все 18 БМП были оборудованы в специальном варианте Delta и S1 для миссии НАТО. Эксперты оборонных концернов не были допущены к техобслуживанию машин во время учений. В результате техническая ответственность за машины ложилась исключительно на Бундесвер, уточняет издание.

Почему ответственные за бронетанковые войска не предупредили об учениях или, по крайней мере, не вмешались, когда машины постепенно вышли из строя, пока остается открытым, констатирует портал.

«В целом получается дифференцированная картина преимущественно мелких и средних повреждений, но есть и более серьезные повреждения», — говорится в сообщении Минобороны, оказавшемся в распоряжении Business Insider.

«Министерство теперь хочет обсудить дальнейшие действия с Puma на встрече на высшем уровне с представителями отрасли. Когда, правда, пока не ясно‎»‎, — заключает автор статьи.

Ранее TRT на русском сообщал: в конце декабря после очередной серии поломок министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт отложила закупку Puma. Без этой системы вооружения Германия оказалась в шатком положении, уточнила газета Die Welt.

Помимо этого, как писал TRT на русском, после поставки Украине в общей сложности 14 самоходных гаубиц PzH 2000, Минобороны ФРГ не смогло вовремя заказать необходимые обширные пакеты запасных частей для регулярного ремонта их систем и, таким образом, поддержания их в рабочем состоянии в Бундесвере.