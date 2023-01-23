Авторитетный журнал Массачусетского технологического университета MIT Technology Review включил турецкие боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в список наиболее прорывных технологий 2023 года.

В статье американского журнала говорится: турецкие БПЛА, такие как Bayraktar TB2, значительно расширили роль дронов в боевых действиях и горизонт применения беспилотников в военном планировании.

На протяжении десятилетий высокоточные американские беспилотники, такие как Predator и Reaper, доминировали в боевых действиях с применением БПЛА, однако широкое использование дронов, сбалансированных по стоимости и качеству, изменило возможности боевого применения беспилотников.

Издание отмечает: Bayraktar TB2 может развивать скорость до 222 км/ч, а радиус действия достигает 299 км. По данным производителя дрона Baykar, аппарат может находиться в воздухе на протяжении 27 часов: «‎‎В сочетании с камерами, которые могут отправлять видео наземным станциям, TB2 становится мощным инструментом как для использования бомб с лазерным наведением, так и для координации прямого артиллерийского огня»‎.

Как отмечает журнал Массачусетского университета, американские Reaper имеют крайне высокую стоимость. Так, стоимость одного турецкого БПЛА TB2 составляет $5 млн. В то время как американский дрон Predator стоит около $40 млн, беспилотник Reaper обойдется в $32 млн. Из-за этого экспортные контракты сталкиваются со значительными бюрократическими проволочками, а дроны Bayraktar TB2 доступны фактически любой желающей стране, что и подтверждает внушительный список стран-импортеров турецких БПЛА. «‎‎Тактические преимущества [этого БПЛА] очевидны», — заключает MIT Technology Review.

Как ранее писал TRT на русском, в январе 2023 года компания Baykar подписала соглашение с Минобороны Кувейта о поставках боевых беспилотников Bayraktar TB2 на сумму $370 млн.

Кувейт стал 28 страной, подписавшей контракт на закупку беспилотников TB2. Среди покупателей турецких дронов также Албания, Азербайджан, Польша, Кыргызстан и многие другие государства.

В прошлом году Турция и ОАЭ заключили сделку о продаже 120 дронов Bayraktar TB2 на сумму $2 млрд.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​ Помимо военных целей, дроны применяются при мониторинге лесной полосы для борьбы с пожарами, а также при поисково-спасательных операциях.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюс турецких аппаратов — их сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество». Кроме того, характеристики БПЛА постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.