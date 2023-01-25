В американском штате Калифорния произошла третья массовая стрельба за восемь дней, в ходе которой мужчина застрелил семерых бывших коллег к югу от Сан-Франциско.

Нападения произошли в прибрежном городе Халф Мун Бэй. Все жертвы были американцами китайского происхождения, работавшими в сельскохозяйственной сфере.

Главный подозреваемый, 67-летний Чжао Чуньли, был арестован вскоре после происшествия. У него был обнаружен полуавтоматический пистолет, который, вероятно, использовался при нападении.

При этом 22 января в Калифорнии в Монтерей-Парке 72-летний мужчина расстрелял из полуавтоматического оружия празднующих лунный Новый год людей. В результате 11 человек погибли, еще около 10 получили ранения. А чуть более недели назад 6 человек, в том числе мать и ребенок, были убиты в результате стрельбы в населенном пункте Гошен, к югу от Лос-Анджелеса.

Всего в США с начала 2023 года произошло 40 случаев массовой стрельбы в 18 разных штатах, сообщила американская исследовательская организация Gun Violence Archive. Это самые высокие показатели с 2014 года, утверждает организация.

Реакция Байдена

На фоне серии инцидентов с массовой стрельбой в Калифорнии президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить законопроект, который запретит продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости.

Он утверждает, что с таким запретом будет согласно большинство американцев. По словам Байдена, с июня 2022 года «по всей Америке происходила трагедия за трагедией, включая случаи массовой стрельбы — от Колорадо-Спрингс до Монтерей-Парка — и ежедневные акты насилия с применением огнестрельного оружия, которые не попадают в заголовки общенациональных газет».

Байден не в первый раз пытается принять шаги в этом направлении. Так, в июне 2022 года он подписал закон, усиливающий контроль над оборотом огнестрельного оружия в США. Новые правила запрещают покупать оружие тем, кого осудили за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, в течение минимум пяти лет. В ноябре того же года глава Белого дома заявил, что будет добиваться полного запрета на использование штурмового оружия в США.

Однако сказать, что Соединенные Штаты двигались последнее время в направлении больших ограничений в этом вопросе, нельзя. Как писал TRT на русском, 1 января в Алабаме вступил в силу закон, разрешающий местным жителям носить огнестрельное оружие без лицензии. Таким образом регион присоединился к другим 25 штатам, согласившимся на соответствующие изменения ранее. При этом 11 из них приняли эти законы за последние три года.

Кроме того, после начала пандемии коронавируса продажи оружия в Соединенных Штатах резко пошли вверх. В 2020 году 8,4 миллиона американцев впервые приобрели огнестрельное оружие. В 2021 году было зарегистрировано как минимум 5,4 миллиона новых покупателей. При этом по мере распространения оружия росло и число преступлений с его использованием. Так, в 2020 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 45 222 случая гибели людей от огнестрельного оружия. Этот показатель стал новым рекордом, увеличившись на 14% по сравнению с 2019 годом.

Перспективы изменений

Произошедшее в Калифорнии выходит за рамки привычных сводок о стрельбе в США, поскольку в этом штате одни из самых строгих законов об оружии в стране. Он регулярно входит в число лучших американских регионов по безопасности с точки зрения применения огнестрельного оружия.

В Калифорнии усилены правила проверки данных покупателей огнестрельного оружия. Есть и множество других ограничений. Так, здесь запрещена продажа оружия военного образца, судам проще конфисковать оружие у представляющих опасность граждан, а производители сталкиваются с более строгими наказаниями в суде, если их огнестрельное оружие используется для совершения преступлений.

Прошлым летом губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал пакет законопроектов, направленных на дальнейшее сдерживание насилия с применением огнестрельного оружия. Вероятно, нынешние инциденты будут толчком для продолжения тенденции по введению соответствующих ограничений на уровне штата.

При этом очевидно, что инициатив властей Калифорнии недостаточно, чтобы остановить волну массовых расстрелов. Если же говорить про США в целом, то здесь вопрос еще более сложный. Количество единиц оружия в Соединенных Штатах намного выше, чем в любой другой стране мира: 120,5 единиц на 100 жителей. Например, в Йемене, который занимает второе место в мире по количеству оружия, всего 52,8 оружейных единиц на 100 жителей.

Исследователи насилия в США отмечают, что в последнее десятилетие оружейное лобби приняло согласованные усилия по продвижению своей повестки. Это была очень успешная кампания, которая приводит к наращиванию прибыли продавцов оружия. Ситуация может показаться парадоксальной, учитывая настроения избирателей. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают введение дополнительных ограничений в отношении контроля за оружием.

Однако оружейное лобби выступает единым непримиримым фронтом, настроено решительно и готово оказать давление на законодателей, чтобы они придерживались той же позиции. В результате многие политики считают, что поддержка регулирования оружейного законодательства приведет скорее к потере голосов, чем приобретению новых сторонников. Иными словами, ожидать серьезных изменений на законодательном уровне, способных переломить ситуацию с применением огнестрельного оружия в США, в ближайшее время не стоит.