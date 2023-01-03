Новый год подарил важные изменения для жителей штата Алабама: 1 января вступил в силу закон, разрешающий местным жителям носить огнестрельное оружие без лицензии.

Процесс был запущен Аляской и Вермонтом, которые приняли аналогичную меру в 2010 году. Сегодня уже 26 штатов США разрешили ношение огнестрельного оружия без лицензии. При этом 11 из них пошли на соответствующие изменения за последние три года.

Для получения разрешения на ношение оружия в США необходима проверка биографических данных, которая отсеивает тех, у кого есть судимость. Кроме того, необходимо подтвердить определенный уровень обучения навыкам владения оружием. Упомянутые законы в 26 штатах не запрещают подавать заявление на получение лицензии, но теперь снимается ответственность за ношение оружия без нее.

Практика последних лет

Новые изменения встречаются аплодисментами защитников прав на ношение оружия. Так, Национальная стрелковая ассоциация назвала эту практику «конституционным ношением», ссылаясь на 2-ю поправку к Конституции США, которая гарантирует американцам право иметь оружие.

Все это происходит несмотря на то, что за последние два года пандемии коронавируса продажи оружия в Соединенных Штатах резко пошли вверх. Хотя федеральной базы данных для отслеживания продаж оружия нет, Huffington Post цитирует исследование, которое показывает, что в 2020 году 8,4 миллиона американцев впервые приобрели огнестрельное оружие. В 2021 году было зарегистрировано как минимум 5,4 миллиона новых покупателей.

В марте 2020 года, когда начали вводить ограничения в связи с пандемией, было куплено больше всего оружия в истории Америки. Национальный фонд стрелкового спорта сообщил, что за один месяц было продано более 2,3 миллиона единиц огнестрельного оружия — беспрецедентные цифры для страны. При этом в том же 2020 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 45 222 случая гибели людей от огнестрельного оружия. Этот показатель стал новым рекордом, увеличившись на 14% по сравнению с 2019 годом.

Важной особенностью стало то, что среди впервые купивших оружие половину составляют женщины. Доля темнокожих и латиноамериканцев среди покупателей стала также намного больше. Таким образом, практика последнего времени привела к диверсификации приобретающей оружие аудитории, которая традиционно представлялась как белые мужчины с консервативными взглядами.

Исследователи насилия в США отмечают, что в последнее десятилетие оружейное лобби приняло согласованные усилия по продвижению своей повестки. Это была очень успешная кампания, которая приводит к наращиванию прибыли продавцов оружия. Это особенно удивительно, учитывая то, что большинство американцев поддерживает введение дополнительных ограничений в отношении контроля за оружием. Однако оружейное лобби выступает единым непримиримым фронтом, настроено решительно и готово оказать давление на законодателей Республиканской партии, чтобы они придерживались той же позиции. В результате многие политики считают, что поддержка регулирования оружейного законодательства приведет скорее к потере голосов, чем приобретению новых сторонников.

Диспропорции и проблемы

Согласно оценкам швейцарского исследовательского проекта Small Arms Survey, в 2018 году в США было в обращении около 390 миллионов единиц огнестрельного оружия, или около 120,5 единиц на 100 жителей. С тех пор эти показатели только увеличились, учитывая, что каждая пятая семья приобрела оружие во время пандемии. Но даже без учета этого роста владение оружием в США намного выше, чем в любой другой стране: Йемен, который занимает второе место в мире по количеству оружия, имеет всего 52,8 оружейных единиц на 100 жителей.

Исследования последних пяти лет показывают, что снижение барьеров на пути владения оружием напрямую влияет на рост числа краж и агрессивного поведением на дорогах. При этом чем больше людей получают возможность иметь оружие, тем сложнее работать полиции. Во-первых, увеличивается количество дел о кражах оружия и случайных выстрелах, которые отвлекают силы правоохранителей. Во-вторых, для рядового полицейского возрастает риск быть убитым, что снижает эффективность его работы. В результате в тех штатах, которые снижают барьеры на пути владения оружием, показатели раскрытия преступлений падают.

Как правило, по пути ослабления соответствующих ограничений идут небольшие штаты с сельским населением. В то же время более крупные и урбанизированные регионы США, такие как Калифорния и Нью-Йорк, предпочитают сохранять ограничения в вопросе владения огнестрельным оружием. Так, Нью-Йорк ужесточил порядок ношения оружия после прошлогодней массовой стрельбы в Буффало. Иными словами, тенденция на уровне всей страны далеко не столь однозначная.

При этом одним из последствий свободного доступа к оружию может быть увеличение инцидентов с массовыми расстрелами. По данным ФБР, в период с 2000 по 2020 год в Соединенных Штатах произошло 345 подобных случаев, в результате которых погибло более 1024 человек и 1828 получили ранения. В самой смертоносной такой атаке в Лас-Вегасе в 2017 году погибло более 50 человек и 500 получили ранения. При этом в результате подавляющего большинства массовых расстрелов погибает до 30 человек.

Риски применения огнестрельного оружия не ограничиваются убийствами. Последние данные органов здравоохранения США показывают, что более 60% смертей от огнестрельного оружия приходятся на самоубийства. К этому следует добавить ранения, полученные в результате случайной стрельбы. Подобные происшествия редко попадают в новости, однако ложатся огромным бременем как на американские семьи, так и на систему здравоохранения.

К этому стоит добавить то, что проблема, которая зачастую зависит от результатов политической борьбы партий на федеральном и местном уровнях, распространяется неравномерно, в результате одни группы общества страдают больше других.