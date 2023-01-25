Пентагон планирует провести самую масштабную модернизацию оборонной промышленности за последние 40 лет. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на отчет оборонного ведомства США.

По ее данным, Вашингтон в течение двух лет намерен увеличить производство артиллерийских боеприпасов в шесть раз, чтобы ежемесячно производить более 90 тыс. снарядов.

«Пентагон спешит увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Пентагон инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит [боеприпасов], вызванный войной в Украине, и для создания запасов вооружений для возможных будущих конфликтов»‎, — цитирует NYT отчет.

Согласно данным газеты, расширение заводов и привлечение новых производителей в рамках новой политики американского Минобороны станет частью «самой агрессивной модернизации оборонной промышленной базы США за 40 лет».

Издание отмечает: на модернизацию госпредприятий по производству боеприпасов Пентагон планирует выделять до $1 млрд ежегодно в течение следующих 15 лет. Главные цели американского оборонного ведомства — повысить автоматизацию предприятий, обеспечить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство боеприпасов. Только с августа 2022 года Конгресс выделил армии на эти цели $1,9 млрд.

Поддержка Украины независимо от длительности войны

NYT отмечает: «в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с использованием небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами».

По данным издания, до начала войны в Украине 24 февраля 2022 года армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но необходимость снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) побудила руководство Пентагона в сентябре прошлого года в три раза увеличить производственные мощности. Но и этого оказалось недостаточно: в январе 2023 года США скорректировали и эти планы, чтобы в конечном итоге довести масштабы производства до 90 тыс. или более снарядов в месяц.

Боеприпасы, которые Вашингтон поставляет Украине, включают не только 155-мм снаряды для гаубиц, но и управляемые ракеты для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 млн патронов для стрелкового оружия, уточняет NYT.

«Решение армии расширить свое артиллерийское производство — самый явный признак того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война», — пишет газета.

На сегодняшний день Пентагон отправил в Украину более 1 млн фугасных снарядов. Другие страны НАТО и основные союзники США, не входящие в альянс, также предоставили снаряды, не раскрывая их количество, отмечает издание.

Как ранее сообщал TRT на русском, ссылаясь на публикацию NYT, США достигли соглашения с израильским правительством о поставках Украине 155 мм артиллерийских боеприпасов с американских складов в Израиле.

По информации газеты, сделка предусматривает поставку Киеву 300 тыс. артиллерийских снарядов. При этом около половины из запрошенного объема к настоящему моменту уже переправлено в Европу, уточняет издание. По данным NYT, снаряды будут доставлены в Украину через Польшу в ближайшее время.

«‎Поскольку запасы в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов в Южной Корее и Израиле, чтобы преодолеть разрыв‎»‎, — сообщает издание.