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США проведут самую крупную модернизацию оборонной промышленности за 40 лет
США в ближайшие два года увеличат производство артиллерийских боеприпасов в шесть раз, чтобы нарастить их поставки Украине. Планируется ежемесячно производить более 90 тыс. снарядов — New York Times
США проведут самую крупную модернизацию оборонной промышленности за 40 лет
Фото: AP / Others
25 января 2023 г.

Пентагон планирует провести самую масштабную модернизацию оборонной промышленности за последние 40 лет. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на отчет оборонного ведомства США.

По ее данным, Вашингтон в течение двух лет намерен увеличить производство артиллерийских боеприпасов в шесть раз, чтобы ежемесячно производить более 90 тыс. снарядов.

«Пентагон спешит увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Пентагон инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит [боеприпасов], вызванный войной в Украине, и для создания запасов вооружений для возможных будущих конфликтов»‎, — цитирует NYT отчет.

Согласно данным газеты, расширение заводов и привлечение новых производителей в рамках новой политики американского Минобороны станет частью «самой агрессивной модернизации оборонной промышленной базы США за 40 лет».

Издание отмечает: на модернизацию госпредприятий по производству боеприпасов Пентагон планирует выделять до $1 млрд ежегодно в течение следующих 15 лет. Главные цели американского оборонного ведомства — повысить автоматизацию предприятий, обеспечить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство боеприпасов. Только с августа 2022 года Конгресс выделил армии на эти цели $1,9 млрд.

Поддержка Украины независимо от длительности войны

NYT отмечает: «в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с использованием небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами».

По данным издания, до начала войны в Украине 24 февраля 2022 года армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но необходимость снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) побудила руководство Пентагона в сентябре прошлого года в три раза увеличить производственные мощности. Но и этого оказалось недостаточно: в январе 2023 года США скорректировали и эти планы, чтобы в конечном итоге довести масштабы производства до 90 тыс. или более снарядов в месяц.

Боеприпасы, которые Вашингтон поставляет Украине, включают не только 155-мм снаряды для гаубиц, но и управляемые ракеты для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более 100 млн патронов для стрелкового оружия, уточняет NYT.

«Решение армии расширить свое артиллерийское производство — самый явный признак того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война», — пишет газета.

На сегодняшний день Пентагон отправил в Украину более 1 млн фугасных снарядов. Другие страны НАТО и основные союзники США, не входящие в альянс, также предоставили снаряды, не раскрывая их количество, отмечает издание.

Как ранее сообщал TRT на русском, ссылаясь на публикацию NYT, США достигли соглашения с израильским правительством о поставках Украине 155 мм артиллерийских боеприпасов с американских складов в Израиле.

По информации газеты, сделка предусматривает поставку Киеву 300 тыс. артиллерийских снарядов. При этом около половины из запрошенного объема к настоящему моменту уже переправлено в Европу, уточняет издание. По данным NYT, снаряды будут доставлены в Украину через Польшу в ближайшее время.

«‎Поскольку запасы в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов в Южной Корее и Израиле, чтобы преодолеть разрыв‎»‎, — сообщает издание.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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