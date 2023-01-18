США достигли соглашения с израильским правительством о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов в Израиле. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.

По их информации, сделка предусматривает поставку Киеву 300 тыс. артиллерийских снарядов. При этом около половины из запрошенного объема к настоящему моменту уже переправлена в Европу, уточняет издание. По данным NYT, снаряды будут доставлены в Украину через Польшу в ближайшее время.

«‎Поскольку запасы в США истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов в Южной Корее и Израиле, чтобы преодолеть разрыв‎»‎, — сообщает издание.

Собеседники газеты отмечают: США используют оружие с американских складов, созданных на территории Израиля после арабо-израильской войны 1973 года. Американские военные использовали их для оснащения своих контингентов в конфликтах на Ближнем Востоке. При этом NYT подчеркивает: военнослужащие Израиля также неоднократно получали доступ к запасам вооружений, находящимся в ведомстве Центрального командования ВС США.

Газета отмечает: 20 января высокопоставленные военные и чиновники из десятков стран НАТО встретятся на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить отправку Украине дополнительных танков и другого оружия.

Израиль последовательно воздерживается от поставок оружие Украине, чтобы сохранить баланс, который влияет в том числе на ситуацию в Сирии, пишет газета. Предыдущее израильское правительство во главе с премьером Яиром Лапидом изначально выражало обеспокоенность, что если Пентагон начнет поставлять Украине боеприпасы со складов в Израиле, то РФ может посчитать ближневосточную страну причастной к вооружению Украины.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, в октябре 2022 года действовавший тогда глава израильского Минобороны Бенни Ганц заявил: Израиль не будет поставлять оружие Киеву.

«Израиль не изменил своей политики в отношении Украины. Мы поддерживаем Запад, однако вооружение поставлять Украине не будем. Мы запросили информацию у украинцев относительно их нужд, предложили свою помощь в обеспечении жизненно важной системы раннего предупреждения», — цитирует агентство экс-министра.

Однако, как подчеркивает New York Times, после официального запроса со стороны министра обороны США Ллойда Остина в конце прошлого года премьер Яир Лапид одобрил сделку «‎во избежание напряженности в отношениях с США»‎.

Соглашение Вашингтона с Тель-Авивом подразумевает отправку американских артиллерийских боеприпасов Киеву, также американская сторона обязалась восполнить запасы на этих складах в Израиле. США взяли на себя обязательство организовать немедленную поставку боеприпасов израильской армии, «если возникнет острая необходимость‎»‎, резюмирует NYT.

Газета также приводит слова неназванного представителя Армии обороны Израиля, который пояснил: несмотря на сделку с США по артиллерии политика самого Израиля по отправке оружия Украине не изменилась — страна не будет поставлять Киеву вооружения из своих запасов.

По итогам состоявшихся 1 ноября парламентских выборов лидер партии «‎Ликуд»‎ Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов и сформировал правительство. Незадолго до голосования политик заявил, что «‎взвесит ‎поставку оружия Украине, если вновь станет премьером‎»‎.