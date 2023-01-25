Решение властей ФРГ выделить больницам страны в общей сложности €6 млрд в 2023 и 2024 годах для снижения затрат на электроэнергию вызвало беспокойство, а не облегчение среди персонала клиник. Медики опасаются, что не успеют вовремя пройти энергетические консультации — в результате правительство страны может сократить объем помощи. Об этом сообщает TRT Deutsch со ссылкой на заявление Немецкого больничного общества (DKG).

К 15 января 2024 года клиники ФРГ должны завершить проверку энергоемкости больничных зданий и продемонстрировать «конкретные меры по реализации рекомендаций консультантов по энергии», следует из нового параграфа 26f Закона о финансировании больниц (KHG).

В противном случае есть риск, что власти ФРГ сократят обещанную помощь на 20%. Для сокращения энергопотребления правительство заложило в бюджет €4,5 млрд на 2023 год и еще €1,5 млрд на 2024-й.

Возможности консультаций по энергетике недостаточны

«Мы видим, что перед нами стоит огромная проблема», — цитирует TRT Deutsch вице-председателя Ассоциации консультантов по энергетике (GIH) в Баварии Андреаса Турлоффа. По его словам, текущих мощностей страны и конкретно его ассоциации для оценки уровня энергоэффективности клиник недостаточно.

В Германии насчитывается около 1900 больниц и, по словам Турлоффа, около 2-3 тыс. зарегистрированных энергоаудиторов. Однако большинство этих консультантов специализируются на частных домохозяйствах или средних компаниях, а не на крупных государственных учреждениях.

Больничное сообщество также обеспокоено. «Нет четких заявлений о том, что и как именно должно быть доказано. Сомнительно, что консультации по энергетике удастся провести в больницах всей страны за столь короткий срок», — заявил представитель DKG в Берлине.

Рекомендации по энергетике от консультантов Берлина станут предметом обсуждения на форуме экспертов высокого уровня 31 января, организованном RS Medical Consult. В мероприятии также примет участие председатель правления DKG Геральд Гасс.

Как ранее сообщал TRT на русском, в 2023 году тарифы на электричество в ФРГ вырастут на 44% в сравнении с показателем осени 2021 года. Газ в Германии подорожает на 112%.

По данным издания Handelsblatt, ограничение роста цен и меры со стороны правительства Олафа Шольца, известные как «‎ценовой тормоз»‎, начнут действовать только в марте.

Но и после начала действия правительственных мер, ситуация станет не сильно лучше. Для семьи с годовым потреблением 4 тыс. кВт·ч счет за электроэнергию в 2023 году составит €1764. Эта цифра была бы на €56 больше, если бы правительство ФРГ не задействовало меры поддержки. Таким образом, эффект «‎ценового тормоза»‎ позволит сэкономить всего 5%, отмечает Handelsblatt.