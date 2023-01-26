Турецкая судостроительная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) завершила модернизацию подводной лодки класса Agosta 90B для нужд ВМС Пакистана. Об этом в интервью агентству «‎Анадолу»‎ заявил гендиректор STM Озгюр Гюлерьюз.

Он уточнил: фирма выиграла тендер на модернизацию подлодки в 2016 году в ходе конкуренции с французской компанией-производителем.

«Наша компания выиграла тендер на модернизацию подводных лодок класса Agosta 90B французского производства. Впоследствии проект был дополнен еще двумя подводными лодками. Первая подводная лодка была передана [пакистанским ВМС] в апреле 2021 года, а вторая — в декабре 2022 года», — отметил глава STM.

При этом он подчеркнул важность проекта для судостроительной фирмы, поскольку «не так много компаний обладают такой компетенцией [в сфере обновления подлодок], кроме производителей». По его словам, модернизацией субмарины французского производства «STM доказала свою экспертность в этой сфере».

Собеседник «‎Анадолу»‎ также отметил: судна для пакистанских ВМС были модернизированы в соответствии с текущими потребностями с использованием новейших технологий. Срок эксплуатации подлодок — свыше 20 лет.

«С нами работают около 50 субподрядчиков. Поддержку модернизации подводных лодок оказали такие оборонные компании,как ASELSAN и HAVELSAN. Подводные аппараты оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы, системами управления боем, гидроакустикой и датчиками», — констатировал гендиректор.

Ранее компания завершила модернизацию подводных лодок класса Ay в 2015 году. Обновление систем на субмаринах Preveze продолжается.

По словам Озгюра Гюлерьюза, сейчас компания проводит модернизацию третьей подводной лодки для ВМС Пакистана — ее планируют передать Исламабаду в течение двух лет.

Беспилотные подлодки

Гендиректор STM также отметил, что разработчики судостроительной фирмы продолжают трудиться над созданием беспилотных морских аппаратов.

«Создание беспилотных морских транспортных средств — одна из приоритетных задач компании. Здесь мы также стремимся к успеху. Научно-исследовательская деятельность в этом направлении продолжается активными темпами», — подчеркнул Гюлерьюз.

Фирма, по его словам, продолжает проектирование собственной подводной лодки STM 500.

«Мы собираемся завершить рабочий проект. В июне 2022 года мы начали испытания прочности лодки. Мы работаем интенсивно и успешно, насколько это возможно, чтобы как можно скорее реализовать проект STM 500», — уточнил гендиректор компании.

Гюлерьюз подчеркнул: после завершения строительства подлодок STM 500 фирма поставит их ВМС Турции, а также сможет экспортировать суда за границу.

Как ранее сообщал TRT на русском, Турция планирует одновременно построить три новых фрегата типа TCG Istanbul, спроектированных турецкими инженерами. По словам главы Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаила Демира, его ведомство начало работы над шестым, седьмым и восьмым кораблями отечественной постройки.

На фрегаты установят турецкие разработки, такие как система ближней ПВО Gökdeniz, трехмерная поисковая РЛС Cenk, система управления огнем Scorpion, радиолокационная станция подсвета целей и наведения, торпедный аппарат, национальная система вертикального пуска MIDLAS.