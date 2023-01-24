Турция планирует одновременно построить три новых фрегата типа TCG Istanbul, спроектированных турецкими инженерами. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на главу Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаила Демира.

По мере того, как Турция завершает работы по строительству TCG Istanbul, первого корабля проекта MILGEM I, оборонное ведомство начало работы над шестым, седьмым и восьмым кораблями отечественной постройки, уточняет агентство.

Для этой цели, как подчеркнул Демир, SSB подписало деловые партнерские контракты на постройку фрегатов класса MILGEM I с верфями Anadolu, Sedef и Sefine, а также с совместным коммерческим предприятием TAIS — консорциумом пяти ведущих верфей Турции. Еще один контракт был заключен с государственной оборонной компанией STM, отметил чиновник.

По его словам, эти предприятия разработали собственные финансовые структуры вместе со своим опытом управления проектами и квалифицированной рабочей силой. Верфи приобрели знания и опыт для успешного управления проектами и рисками в проектах военного кораблестроения, констатировал Демир.

Он пояснил: проект поможет ускорить сроки поставки трех кораблей и расширить знания и опыт частных верфей в военном кораблестроении. Благодаря подключению дополнительных мощностей три новых корабля отечественной разработки, как ожидается, будут готовы в течение 36 месяцев.

В то время как большая часть оружия и датчиков на более ранние корабли турецкого производства поставлялась из-за границы, для TCG Istanbul почти все компоненты разрабатываются и производятся внутри страны, подчеркнул глава SSB.

На фрегаты установят турецкие разработки, такие как система ближней ПВО Gökdeniz, трехмерная поисковая РЛС Cenk, система управления огнем Scorpion, радиолокационная станция подсвета целей и наведения, торпедный аппарат, национальная система вертикального пуска MIDLAS.

«Темпы и уровень внедрения [собственных турецких разработок] в системах и подсистемах на отечественных кораблях будут и дальше расти», — заключил чиновник.

Первоначально программой MILGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов типа Ada, однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции — четырьмя фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G) и четырьмя еще более крупными большими фрегатами (эсминцами ПВО) проекта TF-2000 (позднее количество запланированных кораблей проекта TF-2000 увеличено до семи).

Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года, и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada — в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada — в сентябре 2019 года.

В январе 2021-го в Стамбуле на воду был спущен головной фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 в рамках программы MILGEM-G для ВМС Турции. Тогда на церемонии спуска присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впереди — работы с оборудованием, приемочные испытания в порту и крейсерские приемочные испытания, после чего корабль будет передан командованию ВМС Турции (ориентировочно в сентябре 2023 года). Главным подрядчиком проекта выступила турецкая военно-технологическая госкомпания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret), а также Aselsan и Havelsan. Всего в разработке фрегата участвуют 220 компаний, около 80 из которых — субподрядчики. Фрегат отличается от четырех корветов программы прежде всего тем, что на 70% состоит из материалов и комплектующих местного производства.

Турция также производит корветы MILGEM для ВМС Пакистана и Украины. В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более $2 млрд с турецкой проектно-конструкторской госкомпанией STM на поставку пакистанскому флоту четырех корветов типа Ada программы MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на İstanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах.

В декабре 2020 года было подписано соглашение о строительстве для ВМС Украины пяти корветов турецкого типа Ada программы MILGEM. При этом головной корвет должен быть полностью построен на турецкой верфи, остальные четыре корвета — в Украине на заводе «Океан» в Николаеве. В сентябре 2021-го в Стамбуле на военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) состоялась церемония официальной закладки для ВМСУ первого MILGEM (типа Ada).

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале января Исмаил Демир заявил: Турция в 2023 году планирует увеличить экспорт вооружений до $6 млрд.

«Мы достигли и превзошли показатели экспорта на 2022 год в той степени, в какой мы ожидали. Мы с нетерпением ожидаем $6 млрд в 2023 году, показатели могут быть намного выше», — отметил глава SSB.

Он назвал оборонную промышленность «восходящей звездой усиливающейся Турции».

В 2023 году Турция спустит на воду многоцелевой десантный корабль Anadolu — он станет самым большим военным кораблем в арсенале национальных ВМС. Также флоту будет передан корабль боевой поддержки морской пехоты ‎‎Derya. Среди других новинок в арсенале турецкого флота в 2023 году — первая турецкая подводная лодка нового типа Piri Reis, которая вышла на испытания в конце 2022-го.